Il palazzetto settimo uomo in campo; Cuneo mette in difficoltà Piacenza

Una vera battaglia la 4ª giornata di SuperLega tra la MA Acqua S.Bernardo Cuneo e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Un palazzetto con 3.050 spettatori e due curve che per oltre due ore di gioco hanno acclamato i propri campioni.

I piacentini con Porro fuori rosa, si affidano all’esperienza di Travica. Partono subito forte i biancoblù, portandosi in vantaggio di 2 set: il primo punto a punto sul finale e chiuso ai vantaggi, il secondo a senso unico per i cuneesi (25-18). Le squadre cambiano campo, ma l'energia a quanto pare resta nella metà sotto la curva Blu Brothers, perché il terzo set è tutto a discrezione della Gas Sales Bluenergy Piacenza che chiude con un gap di 10 punti. Quarto set combattuto, meno distacco ma sempre con i piacentini avanti. Con un 25-20 per Piacenza il match approda al tie-break. I padroni di casa restano attaccati, sebbene gli ospiti siano con il vento in poppa. Sull'8-13 in battuta Travica, ma Stefanović prende tempo e Cattaneo replica con un lungolinea (10-13). Mandiraci dai nove metri sul 10-14 poi il muro di Galassi chiude 15-10 per Piacenza il 3-2 finale.

Mvp della serata lo schiacciatore biancorosso Ramazan Efe Mandiraci premiato da Claudio Rovere di GSC Cuneo, sponsor del match day. Per lui 18 punti personali e Top scorer della propria formazione. Miglior realizzatore di serata l'opposto cuneese Nathan Feral con 22 punti.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Boninfante schiera: Travica palleggio, Bovolenta opposto, Galassi e Simon al centro, Mandiraci e Bergmann schiacciatori; Pace (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Siamo molto contenti di esser riusciti a strappare un punto a Piacenza, poi chiaro che sul 2-0 in casa ti viene l’acquolina in bocca, però dobbiamo ammettere che da lì in poi loro sono stati molto positivi, hanno sbagliato praticamente nulla, mostrandosi superiori a noi in tutti i fondamentali. Soprattutto gli avversari sono riusciti a fare un ottimo lavoro muro-difesa contro di noi e ad andare a terra in attacco con continuità».

Prossimo appuntamento dei cuneesi Sabato 8 novembre alle ore 20.30 in casa contro Itas Trentino valevole per la 6ª giornata di andata del campionato di SuperLega, anticipata per coprire il mancato weekend di Supercoppa.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3

Parziali (27-25/25-18/15-25/20-25/10-15)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 2, Feral 22, Stefanović 4, Codarin 11, Sedlacek 12, Zaytsev 10; Cavaccini (K) (L1); Bonomi, Oberto, Cattaneo 6, Copelli 1. N.e. Giraudo, Colasanti, Sala (L2).

All.: Matteo Battocchio

Aiuto All.: Mauro Rizzo

Aiuto All.: Fabio Genre

Ricezione positiva: 38%; Attacco: 44%; Muri 8; Ace 3.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Travica 1, Bovolenta 5, Galassi 7, Simon 11, Bergmann 1; Pace (L1); Leon 12, Andringa 4, Gutierrez 11. N.e. Comparoni, De Santis, Seddik, Loreti (L2).

All.: Dante Boninfante

II All.: Samuele Papi

Aiuto All.: Antonio Mariano

Ricezione positiva: 53%; Attacco: 49%; Muri 14; Ace 4.

Durata set: 29’, 28’, 23’, 29’, 17’.

Durata totale: 126’.

Arbitri: Antonella Verrascina, Dominga Lot, Luca Cecconato.