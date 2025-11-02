Iveco Cus Torino Rugby all’Albonico contro la Benetton Treviso

Queste le parole di coach Gianmarco Perrone: «Ci aspetta una partita impegnativa contro una squadra come la Benetton Treviso, che negli ultimi anni ha dimostrato una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che di organizzazione. Sappiamo che sarà una sfida dura, perché affrontiamo un gruppo solido, ben preparato e con un'identità di gioco sempre più definita. Noi arriviamo a questo appuntamento con una situazione non semplicissima sul fronte degli infortuni, ma il gruppo sta reagendo molto bene. Dal punto di vista del gioco e della ricezione dei nostri input, le ragazze stanno facendo grandi passi avanti: c’è attenzione, voglia di migliorare e soprattutto entusiasmo nel portare in campo ciò che prepariamo durante la settimana. Nelle ultime partite si è visto un rugby piacevole, dinamico, che diverte sia chi lo gioca sia chi lo guarda, e il nostro obiettivo è continuare su questa strada. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma anche delle nostre potenzialità. L’importante domenica sarà rimanere concentrate, giocare con coraggio e continuare a costruire la nostra identità partita dopo partita».

Kick off fissato alle ore 12.30. Dirige l’incontro Luigi Parcianello di Treviso.

FORMAZIONE IVECO CUS TORINO RUGBY

La probabile formazione 15-1: Borello; Pantaleoni, Floris, Piva, Pecci; Gronda (C), Pirpiliu; De Robertis, Luoni, Weigel; Zoboli, Citino; Zini, Parodi, Reverso.

A disposizione 16-23: Dambros Da Silva, Maietti, Cagnotto, Morchio, Donà, Di Luca, Soriga

All. Carbone