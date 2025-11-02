Igor Agil Volley: belli i primi tre punti, battuta Bra

Per le Igorine in campo Maestrelli opposto a Bianco, Sella e Ojienelo al centro, Franchini e Zillio schiacciatori, Marelli libero (in campo anche Fikaj, Pasqualini, Laneve). La Igor parte bene (1-3), Bra rimane lì ed è punto a punto fino al 7 pari. Bra crea il break che vale il 18-7 ed è un mani out a ridare la scossa alle Igorine, ma il divario è ampio e il primo finale è 25-12. Il secondo set parte equilibrato poi sono le Igorine a scavare il 7-9 e pausa per Bra. Brava la Igor a muro (7-11) e una diagonale sempre Igor vale il 9-16. Bra combatte e con una rimonta tocca il 16-18 e pausa per Galesso. Brave le Igorine a rimanere avanti, finale 21-25.
Nel terzo set si fa ancora sentire la Igor (5-9) che sfrutta le mani del muro avversario e fa 9-14. Break casalingo che vale il 13-15, ma la Igor allunga di nuovo ed è pausa sul 13-17. Non cambia la musica e sorride la Igor 18-25. Nel terzo set Bra prova a riaprire i giochi (9-4), le Igorine carburano un po' dopo e sul 9-8 è pausa Bra. Punto a punto fino al 15-14, poi Bra sigla il 16-14 e pausa Igor; dal 18 pari bene le Igorine che fanno 18-21, poi è 22-24, due battute di casa valgono il 24-24, ma la Igor rimette la freccia e chiude i conti: 24-26.
Libellula Volley Bra - Igor Agil Volley 1-3
Parziali (25-12; 21-25; 18-25; 24-26)
Bra: Jelimini, Buffa, Bertorello (L), Rubini, Evangelista (L), Abondio, Di Antonio, Dalmazzo, Kraja, Carnevale, Barletta, Tallone, Brannetti, Operti, Magalotti, Binello. All. Micozzi.
Igor: Laneve, Piatta, Franchini, Fikaj, Bertini, Marelli (L), Sommariva, Zillio, Bianco, Sella, Ojienelo, Mihali, Maestrelli, Pasqualini (L). All. Galesso.