Igor Agil Volley: belli i primi tre punti, battuta Bra

Per le Igorine in campo Maestrelli opposto a Bianco, Sella e Ojienelo al centro, Franchini e Zillio schiacciatori, Marelli libero (in campo anche Fikaj, Pasqualini, Laneve). La Igor parte bene (1-3), Bra rimane lì ed è punto a punto fino al 7 pari. Bra crea il break che vale il 18-7 ed è un mani out a ridare la scossa alle Igorine, ma il divario è ampio e il primo finale è 25-12. Il secondo set parte equilibrato poi sono le Igorine a scavare il 7-9 e pausa per Bra. Brava la Igor a muro (7-11) e una diagonale sempre Igor vale il 9-16. Bra combatte e con una rimonta tocca il 16-18 e pausa per Galesso. Brave le Igorine a rimanere avanti, finale 21-25.