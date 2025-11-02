Fitarco Piemonte: Indoor World Series a Losanna, gli Aloisi sugli scudi

A Losanna (Svizzera), presso il World Archery Excellence Center, si è tenuta la prima tappa delle Indoor World Series 2025/2026 che ha di fatto aperto ufficialmente la nuova stagione indoor del tiro con l’arco.
Diversi gli italiani in gara che hanno saputo scalare le classifiche e lottare per le medaglie.
In una finale tutta azzurra, Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) ha la meglio sulla compagna di nazionale Elisa Roner 147-146, in un match sempre in perfetta parità risolto solamente nelle ultime frecce. Aloisi conquista così l’oro nel compound femminile.
Al maschile, nella finalina per il terzo posto altro derby italiano: Marco Morello (Aeronautica/Arcieri Iuvenilia) conquista il bronzo imponendosi 149-147 su Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi).
La terza medaglia arriva ancora una volta dal compound, maschile under21, con Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) che si arrende solamente in finale contro il danese Skovlyst 142-146, conquistando così l’argento.
Il circuito farà quindi tappa a: Strassen (Lussemburgo) a metà novembre, Taipei (Cina Taipei) a inizio dicembre, Rio de Janeiro (Brasile) a metà dicembre, Nimes (Francia) a gennaio, Merida (Messico) a metà febbraio, per culminare nell’appuntamento conclusivo a Las Vegas (USA) a fine marzo.