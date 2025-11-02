Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

US Tennis Beinasco vince in A2 Femminile e pareggia in A1

La formazione piemontese punta al successo esterno del 9 novembre per centrare l’accesso ai play-off, mentre il secondo posto garantirebbe la permanenza in categoria
3 min
US Tennis Beinasco vince in A2 Femminile e pareggia in A1

Il penultimo turno della fase a gironi della serie A1 e A2 femminile a squadre è stato positivo per l’USD Tennis Beinasco. Iniziamo dalla serie A2 per raccontare della vittoria rotonda (4-0) colta davanti al pubblico amico contro il Cus Catania. Match quasi a senso unico scattati alle ore 9 del mattino con le padrone di casa subito protagoniste nei singolari. Anastasia Grymalska, la “veterana” del gruppo visti i tanti anni di militanza con i colori del circolo piemontese, ha inflitto un netto 6-3 6-0 a Giulia Maria Paternò esattamente in un’ora di gioco.

Affermazione netta anche quella di Gaia Maduzzi, al secondo anno di gioco con il Beinasco, fissata sul 6-1 6-1 ai danni di Viola Santapaola. A cogliere il punto del 3-0 è stata infine Giulia Pairone che con il solito cuore e l’ottima tecnica, molti i punti chiusi a rete dopo una perfetta costruzione da fondo campo, ha imposto il proprio tennis a Lavinia Arena con lo score di 6-1 6-0 maturato in soli 57 minuti.

Le ragazze del Beinasco hanno calato il poker nel doppio, vinto da Pairone e Maduzzi per 6-0 6-1 su Arena/Santapaola, in 43 minuti. Soddisfatta al termine la capitana, Nathalie Vierin: «Una bella giornata nella quale tutto ha funzionato. La prossima sfida contro il CT Bologna, fuori casa e contro l’attuale capolista, sarà determinante». Nel girone 2 la classifica recita infatti Bologna 10 punti, Beinasco 8, Eur 5 e Catania 4: «Peccato per alcuni doppi persi 10-8 al match tie-break che avrebbero potuto portarci più avanti in classifica». L’eventuale accesso ai play-off passa da un successo esterno il 9 novembre a Bologna. Il secondo posto assicurerebbe invece la permanenza in categoria della formazione piemontese.

In serie A1 l’USD Tennis Beinasco ha pareggiato sui campi delle vice campionesse d’Italia del CT Palermo. Beinasco avanti 2-1 al termine dei singolari e ripreso nel doppio. Ottima prova della slovena Jakupovic che in rimonta (5-7 6-2 6-4) ha battuto la tennista di casa Giorgia Pedone. Recupero doppio quella di Dalila che nel terzo e decisivo set si è trovata a rincorrere (1-4) prima di piazzare il bel parziale finale di cinque game a zero.

L’altro punto in singolare per il Beinasco è giunto dalla racchetta di Jennifer Ruggeri, una vera e propria garanzia nelle sfide “one to one” giocate in stagione. La Ruggeri ha piegato 6-3 6-1 Yasmine Mansouri in un’ora e 15 minuti. Il CT Palermo si è riportato sotto 1-2 nel computo dei match grazie al successo di Anastasia Abbagnato su Maria Canavese. Nel doppio nulla da fare per Ruggeri e Rossi, piegate da Abbagnato e Pedone 6-2 7-5: «Giornata comunque positiva – ha sottolineato il presidente dell’USD Tennis Beinasco, Sergio Testa, che lascia ancora aperti diversi scenari».

Nel girone continua a comandare l’AT Verona, campione in carica, con 8 punti, davanti al CT Palermo, con 6 punti. Beinasco e Prato sono in terza posizione con 5 punti e domenica prossima le piemontesi incontreranno le veronesi, in casa. I tre punti per salire ai play-off saranno determinanti.
Oggi pareggio 2-2 tra TC Prato e AT Verona. Si deciderà dunque al fotofinish.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News