US Tennis Beinasco vince in A2 Femminile e pareggia in A1

Il penultimo turno della fase a gironi della serie A1 e A2 femminile a squadre è stato positivo per l’ USD Tennis Beinasco . Iniziamo dalla serie A2 per raccontare della vittoria rotonda (4-0) colta davanti al pubblico amico contro il Cus Catania. Match quasi a senso unico scattati alle ore 9 del mattino con le padrone di casa subito protagoniste nei singolari. Anastasia Grymalska, la “veterana” del gruppo visti i tanti anni di militanza con i colori del circolo piemontese, ha inflitto un netto 6-3 6-0 a Giulia Maria Paternò esattamente in un’ora di gioco.

Affermazione netta anche quella di Gaia Maduzzi, al secondo anno di gioco con il Beinasco, fissata sul 6-1 6-1 ai danni di Viola Santapaola. A cogliere il punto del 3-0 è stata infine Giulia Pairone che con il solito cuore e l’ottima tecnica, molti i punti chiusi a rete dopo una perfetta costruzione da fondo campo, ha imposto il proprio tennis a Lavinia Arena con lo score di 6-1 6-0 maturato in soli 57 minuti.

Le ragazze del Beinasco hanno calato il poker nel doppio, vinto da Pairone e Maduzzi per 6-0 6-1 su Arena/Santapaola, in 43 minuti. Soddisfatta al termine la capitana, Nathalie Vierin: «Una bella giornata nella quale tutto ha funzionato. La prossima sfida contro il CT Bologna, fuori casa e contro l’attuale capolista, sarà determinante». Nel girone 2 la classifica recita infatti Bologna 10 punti, Beinasco 8, Eur 5 e Catania 4: «Peccato per alcuni doppi persi 10-8 al match tie-break che avrebbero potuto portarci più avanti in classifica». L’eventuale accesso ai play-off passa da un successo esterno il 9 novembre a Bologna. Il secondo posto assicurerebbe invece la permanenza in categoria della formazione piemontese.

In serie A1 l’USD Tennis Beinasco ha pareggiato sui campi delle vice campionesse d’Italia del CT Palermo. Beinasco avanti 2-1 al termine dei singolari e ripreso nel doppio. Ottima prova della slovena Jakupovic che in rimonta (5-7 6-2 6-4) ha battuto la tennista di casa Giorgia Pedone. Recupero doppio quella di Dalila che nel terzo e decisivo set si è trovata a rincorrere (1-4) prima di piazzare il bel parziale finale di cinque game a zero.

L’altro punto in singolare per il Beinasco è giunto dalla racchetta di Jennifer Ruggeri, una vera e propria garanzia nelle sfide “one to one” giocate in stagione. La Ruggeri ha piegato 6-3 6-1 Yasmine Mansouri in un’ora e 15 minuti. Il CT Palermo si è riportato sotto 1-2 nel computo dei match grazie al successo di Anastasia Abbagnato su Maria Canavese. Nel doppio nulla da fare per Ruggeri e Rossi, piegate da Abbagnato e Pedone 6-2 7-5: «Giornata comunque positiva – ha sottolineato il presidente dell’USD Tennis Beinasco, Sergio Testa, che lascia ancora aperti diversi scenari».

Nel girone continua a comandare l’AT Verona, campione in carica, con 8 punti, davanti al CT Palermo, con 6 punti. Beinasco e Prato sono in terza posizione con 5 punti e domenica prossima le piemontesi incontreranno le veronesi, in casa. I tre punti per salire ai play-off saranno determinanti.

Oggi pareggio 2-2 tra TC Prato e AT Verona. Si deciderà dunque al fotofinish.