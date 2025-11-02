Dodecarun, Brunod e Arvat dominano la Ivery Vertical Running di Pont Saint Martin

Una vertical run non poteva che essere terreno di caccia per gli specialisti delle salite. La Ivery Vertical Running , sia pure arricchita da numerosi stradisti in caccia di punti per le classifiche del circuito Dodecarun, non ha fatto eccezione: al vertice della graduatoria maschile una coppia di atleti dell’Atletica Monterosa di Arnad – Dennis Brunod e Jean - Xavier Villanese , che hanno dominato sui 3,175 chilometri del tracciato, con un dislivello di 330 metri. I due compagni di squadra sono scesi entrambi sotto il record della corsa (18’28” di Manuel Bosini nel 2024): Brunod ha chiuso in 17’16” , Villanese in 18’04” .

«Due ottime prestazioni – dice Pierangelo Garda, presidente di Corribike Dfdp, la società organizzatrice – che si accompagnano al record di partecipanti: lo scorso anno i partecipanti erano 60, oggi sono partiti 108. L’ingresso nel calendario di Dodecarun ci ha fatto bene: saremo nel programma del circuito anche nel 2026».

Record della corsa anche in campo femminile, dove l’atleta di casa Elisa Arvat ha migliorato il primato che lei stessa aveva stabilito l’anno scorso: 21’49” contro 22’02”. «Un risultato che mi rende molto soddisfatta», commenta Arvat, una specialista della corsa in montagna che si vede poco su strada e mai in pista. «Le mie gare sono queste – spiega – e migliorarsi con un anno in più è sempre un ottimo risultato».

Poche variazioni nelle classifiche del circuito. In campo maschile l’unica variazione è l’ingresso in top ten di Giulio Curatitoli (Fulgor Prato Sesia), undicesimo in classifica a Pont. Tra le donne Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti) consolida la seconda posizione con un brillante quinto posto. «Il tracciato era splendido e mi ci sono trovata benissimo».

Domenica prossima diciottesima tappa a Borgosesia (VC), con il Memorial Mario Frova di cross (6 chilometri). Il circuito ormai è alle battute conclusive: il calendario prevede infatti venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, ci sono in palio premi per circa 70.000 euro.

I risultati di Pont-Saint-Martin:

Uomini. 1. Dennis Brunod (Atl.Monterosa Arnad) 17’16; 2. Villanese (Atl.Monterosa Arnad) 18’04; 3. Girodo (Pont Saint Martin) 18’24”; 4. Noussan (Runcard) 18’40”; 5. Bosini (Atl.Monterosa Arnad) 18’42”; 6. Scavazza (Runcard) 19’47”; 7. Bernabé (Atl.Monterosa Arnad) 19’53”; 8. Bracco (Pont-Saint-Martin) 20’02”; 9. Marchiando (Montagnesprit) 20’14”; 10. Nicco (Pont Saint Martin) 20’16. Donne. 1. Elisa Arvat (Pont Saint Martin) 21’49”; 2. Rosa Tania (Pont Saint Martin) 21’58”; 3. Giovando (Pegarun-Pegacross) 22’35; 4. Ganis (Inrun) 23’26”; 5. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 23’58”; 6. Laino (Brancaleone) 26’13”; 7. Cassol (Atl.Monterosa Arnad) 26’23; 8. Bellardone (Pietro Micca Biella Running) 26’42”; 9. Cammaleri (Borgaretto ’75) 27’02”; 10. Orlarey (Pod. Dora Baltea) 27’19”.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo 17 prove:

Uomini. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 861 punti; 2. Sovera (Atl. Saluzzo) 762; 3. Carrera (Casone Noceto) 747; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 611; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 521; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 361; 7. Celestre (Atl. Alessandria) 300; 8. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 270; 9. Scabbio (Atl. Novese) 265; 10. Perardi (Sport Project VCO) e Agoglia (Brancaleone AT) 250. SM35: 1. Sovera 810; 2. Carrera 747; 3. Vironda (Sisport) 255. SM40: 1. Arnaudo 687; 2. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 306; 3. Santimone (Borgeretto ’75) 168; SM45: 1. Pignocchino (Atl. Monterosa Arnad) 233; 2. Trinchero (Brancaleone AT) 225; 3. Daponte (Atl. Novese) 183. SM50: 1. Zanotti 585; 2. Agoglia 378; 3. Scabbio 313. SM55: 1. Mogni (Atl. Novese) 191; 2. Fasano (Atl. Novese) 148; 3. Bocchio (Atl. Novese) 139. SM60: 1. Chiabrera (Brancaleone AT) 280. SM65: 1. Zucca (Acquirunners) 478. SM70: 1. Molinari (Atl. Trinese) 196. SM75+: 1. Sasso (Verdenero) 138.

Donne. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus TO) 1032 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 779; 3. Primo (Borgaretto ’75) 647. 4. Laino (Brancaleone Asti) 566; 5. Rabbia (Brancaleone AT) 499; 46. Cammaleri (Borgaretto ’75) 454; 7. Borello (Atl. Canavesana) 262; 8. Giusto (Atl. Pinerolo) 260; 9. Jakubowska (Atl.Novese) 254; 10. Conoscenti (Borgaretto ’75) 237. . SF35: 1. Cerutti (Sport Project VCO) 130; 2. Mates (Giannonerunning) e Giancaspero (DK Runners) 70; SF40: 1. Marchisa (Atl. Alessandria) 165; 2. Picchianti (Atl.Trecate) 146; 2. L’Epee (Roata Chiusani) 140. SF45: 1. Laino 606; 2. Gioia (Giannonerunning) 177; 3. Giribaldi (Atl. Novese) 123. SF50: 1. Ferro 799; 2. Giusto 458; 3. Conoscenti (Borgaretto ’75) 289. SF55: 1. Primo 657; 2. Rabbia 561; 2. Cammaleri 546. SF60: 1. Definis (Borgaretto ‘75) 178. SF65: 1. Sulis (Brancaleone AT) 387. SF70: 1. Simoni (Bergamo Stars) e Borretta (Vittorio Alfieri) 60. SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 120.