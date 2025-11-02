Conte allo scadere: il BCC trova la prima vittoria stagionale

Prima vittoria in campionato per l’Autosped BCC Derthona, che a Battipaglia gioca una parita di grande intensità e coralità, mandando sei giocatrici in doppia cifra (Leonardi, Suarez e Penna e Conte 12 punti, Melchiori e Fontaine 11). La squadra allenata da Cutugno conduce per quasi tre quarti, allunga a più riprese nel punteggio e resiste ai tentativi di rientro avversari, trovando la giocata vincente e decisiva con Conte a 5 secondi dal termine. Ora le biancorosse osserveranno il proprio turno di riposo e torneranno in campo dopo la finestra per le partite delle Nazionali domenica 23 novembre alle ore 18 al PalaLuper contro l’Alama San Martino di Lupari.

Primo quarto di grande equilibrio al PalaZauli: le padrone di casa lo conducono per larghi tratti, prima che il BCC – che trova in Suarez e Fontaine le principali finalizzatrici (7 punti a testa nella frazione) – operi il sorpasso e lo concluda avanti 21-25. Nel secondo periodo, la formazione allenata da Cutugno dà ulteriore propulsione al momento favorevole, allungando il gap sino alla doppia cifra (32-42), prima che Battipaglia rientri sul -3 (39-42), a cui segue il time-out di coach Cutugno. I canestri di Toffolo e Penna chiudono il primo tempo sul parziale di 40-47.

Al rientro dagli spogliatoi, l’incontro scorre sugli stessi binari, con l’Autosped a condurre le operazioni e a dilatare il gap grazie ai canestri da seconda opportunità. Dopo avere aggiornato il massimo divario (+12, 55-67) le biancorosse subiscono il parziale rientro avversario: al 30’ il punteggio è 61-67. Battipaglia corona il lungo inseguimento impattando la gara a quota 70, a sei minuti dal termine, poi Conte con due triple consecutive spezza la parità. Si arriva così a un finale emozionante, in cui il BCC continua a mantenersi in testa fino a 13 secondi dal termine, quando con una tripla di Baldassarre, Battipaglia impatta nuovamente la partita a quota 83. L’ultima azione offensiva delle Giraffe è perfetta e Conte segna il canestro della vittoria: alla sirena il BCC esulta per 83-85.

Le parole di Anastasia Conte: «Stasera abbiamo messo in campo qualcosa in più, ci serviva questa vittoria per cui al di là dell’andamento della gara siamo molto contente. Venivamo da un momento difficile, per cui questo successo ci dà felicità. Stasera abbiamo giocato molto coralmente, sull’ultima azione si è visto il lavoro di squadra di stasera».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «La partita è stata come ci aspettavamo, sapevamo che non sarebbe stato facile portare a casa i due punti. Per certi versi abbiamo disputato la gara che volevamo, credo che a un certo punto abbiamo avuto un po’ paura di vincerla, non chiudendola e lasciando la possibilità a Battipaglia di rientrare. Siamo state brave a fare la giocata decisiva, il gruppo aveva bisogno di sbloccarsi per premiare il lavoro e continuare a migliorare. Stasera abbiamo avuto una qualità di passaggio migliore, tirando con più ritmo e avendo percentuali migliori. La vittoria di stasera è il frutto del lavoro che si sta facendo».

O.ME.P.S. Battipaglia-Autosped BCC Derthona 83-85

Parziali (21-25, 40-47, 61-67)

Battipaglia: Cupido 6, Peoples 22, Fokke 12, Baldassarre 18, Potolicchio, Angelucci ne, Valcheva 4, Natabou 21, Pansini ne, Silvestri ne, Pietrafesa ne, Sorbo ne. All. Ricchini

BCC Derthona: Dotto 5, Kunaiyi 6, Fontaine 11, Conte 12, Toffolo 4, Leonardi 12, Arado ne, Suarez 12, Melchiori 11, Penna 12. All. Cutugno