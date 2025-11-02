Eurogymnica: ad Ancona Sara Parente Bronzo tricolore tra le Junior 2

Ad Ancona erano tre le ginnaste di Eurogymnica pronte a scendere in pedana nel Campionato Individuale Gold Junior e Senior: Virginia Cuttini, Chiara Cortese e appunto la Parente.

Lo scorso anno, in una gara storta, la sanmaurese era terminata solo al decimo posto, cosa che non piacque nè all'atleta nè alle allenatrici, tanto da accendere nei cuori una sorta di fiamma ardente alimentata dal desiderio di rivalsa, che non si è estinta neppure col passare dei mesi.

Così, sabato scorso, Sara ha dato fondo alle energie, buttando in pedana il meglio del suo repertorio tecnico e caratteriale, senza mai mollare, dal primo attrezzo al quarto o meglio, dal quarto al primo, visto che il sorteggio l'aveva vista aprire con il nastro. Ottimo inizio con l'attrezzo simbolo della ritmica (23,267), terzo parziale. Col cerchio (25,167) ancora una performance potente e ancora il terzo miglior punteggio. Alla palla (22,100) l'unica flessione, comprensibile in una maratona di alcune ore, compensata da un finale di qualità alle clavette (24,000), sufficiente a superare e poi a tenere a bada le aspiranti al terzo gradino del podio.

Come facilmente preventivato, i primi due posti in classifica sono rimasti esclusiva delle azzurre Michelotti e Bindi, oro e argento, ma il 94,534 di Parente, che le è valso il bronzo, fa della ginnasta di Eurogymnica la vera sorpresa di questo campionato, soprattutto se si tiene conto del valore delle atlete che l'hanno preceduta, esperte e talentuose partecipanti agli ultimi mondiali di categoria.

Sempre tra le Junior 2, buon ritorno su una pedana nazionale di Chiara Cortese, dopo la storica esperienza da capitana con la squadra nazionale italiana Junior che sì, le ha regalato un titolo continentale e un argento mondiale, ma l'ha tenuta lontana dalle competizioni individuali per un anno intero.

Per questo, ha accolto con ottimismo anche il dodicesimo posto finale, soprattutto perché viziato da un paio di errori e omissioni, al netto delle quali la torinese avrebbe potuto avvicinarsi di molto al podio.

A chiudere i cancelli del PalaPrometeo, domenica, Virginia Cuttini con le Senior 2, ultima categoria in gara.

Più distante dal podio ma in crescita, la castagnolese ha mancato un pò di continuità ma ha regalato momenti di grande intensità e classe, di buon auspicio per il futuro. Segnali che sono stati recepiti anche dalla direzione tecnica della FGI che l'ha convocata, a partire da lunedì, al centro di addestramento internazionale di Desio, con le Farfalle.

In Lombardia, Cuttini ritroverà Laura Golfarelli, compagna di tante avventure sportive in Eurogymnica e da più di un anno in azzurro, reduce dagli ultimi mondiali brasiliani.

In questo ambiente così positivo, ci si prepara per il secondo appuntamento nazionale Gold, il Campionato nazionale di Specialità che si terrà questo weekend a Caorle, con numerose EGirls impegnate