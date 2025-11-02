Reale Mutua non riesce a reagire: Forli’ passa al Pala Gianni Asti

Dopo la sonora sconfitta al PalaDozza con Bologna, la Reale Mutua non riesce a rialzarsi e trova un altro ko, questa volta tra le mura amiche del Pala Gianni Asti contro la Unieuro Forlì. La squadra di coach Moretti ancora una volta si ritrova a fare i conti con due problemi che hanno caratterizzato anche i precedenti stop rimediati in questo avvio di stagione, ossia l’insufficiente produzione offensiva (62 punti segnati e 32% dal campo) e la mancanza di continuità nei 40 minuti. I gialloblù infatti sono stati ancora una volta colpevoli di un blackout nel secondo quarto, in cui Forlì ha allungato fino al +18 (26-44). Torino è rientrata bene in campo nella terza frazione, accorciando le distanze per poi subire un break pesante proprio nel momento in cui sembrava in grado di cambiare l’inerzia del gioco. Alla fine il risultato finale è 62-73, con Torino che dovrà cercare di non abbattersi e affrontare a testa alta un tour de force che la vedrà impegnata fuori casa a Rimini e Scafati.

QUINTETTI

Torino: Massone, Teague, Severini, Allen, Cusin

Forlì: Tavernelli, Allen, Harper, Gaspardo, Del Chiaro

Avvio complicato per la Reale Mutua, con Forlì si accende subito con un parziale di 3-14 e timeout di coach Moretti. Americani di Torino che fanno fatica a mettersi in moto, ma lentamente entrano in partita i veterani gialloblù, con Cusin, Bruttini e Schina ad accorciare le distanze e riequilibrare i conti. Si sblocca Allen e così la Reale Mutua trova il suo primo vantaggio, ma l’ultima parola è di Aradori, per il 18-21 che chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione emergono nuovamente i problemi di produzione offensiva di Torino: i gialloblù fanno fatica sia in costruzione che in finalizzazione, con percentuali insufficienti sia vicino al ferro che dalla lunga distanza. Forlì così ne approfitta per piazzare un nuovo allungo, con un massimo vantaggio sul +18. Allen interrompe il blackout torinese proprio in chiusura di secondo quarto. Si va negli spogliatoi sul 29-44.

Alla ripresa c’è la reazione gialloblù: gli uomini di coach Moretti cambiano faccia, mostrandosi più intraprendenti e in fiducia per ricucire lo strappo e rientrare in partita. La Reale Mutua arriva fino al -5, ma subisce proprio nel momento dell’ultimo sforzo per portare tutto in equilibrio: Harper si accende e ricaccia i padroni di casa sotto di 13 punti all’ultima pausa: 43-56.

La musica non cambia nell’ultimo quarto: Torino sempre in difficoltà nella metà campo offensiva, con i soli Allen e Massone a cercare di prendere iniziative personali, mentre Forlì è in pieno controllo del gioco e mette in cassaforte il risultato. Finisce 62-73.

Coach Moretti nel postpartita: «Abbiamo pagato i due parziali pesanti subiti nel secondo quarto e negli ultimi minuti del terzo quarto. Sembrava che fossimo rientrati in partita ma il break dei nostri avversari è stato decisivo. Dobbiamo cercare di non abbatterci, analizzare cosa non è andato bene e farne tesoro per i prossimi impegni.»

Reale Mutua Torino - Unieuro Forlì 62-73

Parziali (18-21, 11-23, 14-12, 19-17)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 20 (2/11, 2/3), Federico Massone 15 (3/8, 3/7), Macio Teague 6 (3/4, 0/4), Marco Cusin 6 (2/3, 0/0), Umberto Stazzonelli 6 (1/3, 1/2), Davide Bruttini 4 (2/4, 0/0), Matteo Schina 3 (0/2, 1/6), Giovanni Severini 2 (0/0, 0/4), Lorenzo Tortu' 0 (0/1, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Robert Allen 9) - Assist: 8 (Robert Allen, Federico Massone 2).

Unieuro Forlì: Demonte Harper 16 (2/5, 3/7), Raphael Gaspardo 16 (2/4, 3/4), Pietro Aradori 12 (3/3, 2/4), Simone Pepe 10 (0/1, 2/7), Kadeem Allen 8 (2/6, 1/3), Giulio Gazzotti 7 (2/3, 1/1), Riccardo Tavernelli 2 (1/1, 0/1), Angelo Del chiaro 2 (1/5, 0/0), Stefano Masciadri 0 (0/0, 0/2), Tommaso Pinza 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 36 5 + 31 (Demonte Harper 10) - Assist: 13 (Riccardo Tavernelli 5).