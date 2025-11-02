Bertram Derthona in festa: vittoria su Napoli e 70° compleanno da ricordare

La Bertram Derthona Tortona festeggia nel migliore dei modi il proprio 70esimo compleanno, sconfiggendo Napoli Basketball 87-76 con cinque giocatori in doppia cifra e sugli scudi Dominik Olejniczak (18 punti e 7 rimbalzi) e Christian Vital (19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist). In attesa della sfida con Varese di domenica 9 novembre alle 18:00, si tratta della terza vittoria alla Nova Arena che vale il 4-1 in classifica per i bianconeri allenati da Mario Fioretti.

Controllo assoluto nei quaranta minuti contro Napoli

Priva di Ezra Manjon, che ha sofferto un risentimento muscolare alla coscia sinistra in uno degli allenamenti della vigilia, la Bertram viene trainata in partenza da Gorham (13 punti, 7 rimbalzi e 4 assist), che segna 7 dei primi 9 punti bianconeri. Alla fine di un primo quarto equilibrato, grazie anche ad un ottimo impatto sotto canestro di Olejniczak, il Derthona conduce 23-19. Il centro polacco continua il suo show personale nel secondo quarto, segnando sei punti consecutivi incluso un alley-oop su assist di Hubb (10 punti e 4 assist). Limitando le bocche da fuoco dei partenopei, il Derthona si porta sul massimo vantaggio (34-26) a cinque minuti dall’intervallo con una tripla di Chapman. Napoli reagisce con le fiammate di Rasir Bolton e si va negli spogliatoi sul 43-41 per i Leoni.

Con più minuti e responsabilità vista l’assenza di Manjon, Hubb risponde presente a inizio terzo quarto con due triple e un contropiede appoggiato al vetro che valgono il 52-43 bianconero a 6:58 sul cronometro. Sostituito un ottimo Olejniczak, Biligha (8 punti e 4 rimbalzi) entra in campo con la faccia giusta servito dagli assist di Hubb, aumentando il divario sul +11 (60-49). Un triplo giro perfetto in lunetta di capitan Baldasso (10 punti e 6 assist) sigla il 65-55 a fine terzo quarto. La Bertram non rallenta nel quarto quarto, mantenendo gli 11 punti di vantaggio (76-65) dopo una schiacciata di Vital e una tripla di Baldasso dalla lunga distanza. Un altro tiro a segno dal perimetro di Vital e la bimane di Gorham firmano il +15 (82-67) sul finale dell’ultimo periodo; da lì in poi si tratta solo di congelare il risultato per la squadra di Mario Fioretti, che rimane imbattuta in casa.

Bertram Derthona Tortona - Napoli Basketball 87-76

Parziali (23-19, 43-41, 65-55)

Tortona: Vital 19, Hubb 10, Gorham 13, Pecchia 4, Chapman 3, Di Meo N.E., Tandia N.E., Strautins N.E., Baldasso 10, Olejniczak 18, Biligha 8, Riismaa 2. All. Fioretti.

Napoli: Flagg 11, Mitrou-Long 10, El-Amin 11, Croswell 13, Faggian 5, Saccoccia N.E., Gloria N.E., Treier 2, Gentile 2, Simms 10, Caruso, Bolton 12. All. Magro.

Arbitri: Sahin di Messina, Capotorto di Roma, Miniati di Firenze.