Giaguari Torino: i risultati della 3ª giornata

La Under 21, impegnata a Roma contro i Lazio Marines, ha iniziato alla grande, portandosi sul 14-0 nel primo quarto grazie alle corse di Choupo e Bono.

I Marines rientravano in partita nel secondo periodo grazie ad un touchdown ed un field goal, ma i Giaguari terminavano in vantaggio 14-10 la prima metà di gioco.

Nel secondo tempo nessuna delle due squadre riusciva ad avere la meglio sull’altra, grazie a delle difese molto attente e, tra un punto e l’altro, i Giaguari mancavano l’occasione di provare ad allungare nn riuscendo a convertire un quarto tentativo.

Si arrivava, così, all’ultimo quarto di gioco in grande equilibrio. I Marines riuscivano a protare in fondo un drive segnando il touchdown del sorpasso, ed i Giaguari si trovavano ad imbastire un drive che prendeva quasi tutto il tempo rimanente. Con la palla sulle 16 avversarie e meno di un minuto da giocare, coach Ramler puntava sulla posta piena invece di calciare per andare in overtime. Il passaggio di Bono veniva però intercettato e ritornato fino alle 20 yard dei Giaguari da parte dei Marines, che potevano così inginocchiarsi e portare a casa la partita.

Bellissima battaglia in Under 18, come da tradizione, tra Giaguari e Seamen. Le due squadre si sono rincorse nel punteggio per tutto il pomeriggio, fino a quando il roster più lungo dei Seamen ha fatto la differenza, ed i milanesi hanno allungato definitivamente nel quarto quarto per andare a vincere 50-39.

Non sono mancati i colpi di scena i questa partita, che ha vissuto di big play da una parte e dall’altra, oltre che di alcune pregevolissime azioni degli special team.

Terminato il primo tempo con i Seamen in vantaggio 23-19 grazie ad una trasformazione bloccata e ritornata in touchdown da parte dei milanesi, nel secondo tempo abbiamo assistito a ben sette inversioni di punteggio grazie ai touchdown che, alternativamente, le due squadre mettevano a segno. Era proprio nel finale di partita che i Seamen mettevano a segno l’uno-due che permetteva loro di mettere undici punti di distacco dai Giaguari ed assicurarsi la vittoria.

Sugli scudi, oltre al solito Brancaleoni, autore di 2 touchdown pass e quattro touchdown su corsa, un Mattia Papeo a tratti inarrestabile, autore di due segnature su passaggio oltre che di molte corse con ottimo guadagno ed un paio di ritorno di kickoff fino a metà campo. In difesa, oltre alla grande prova di Emanuele Solero, da sottolineare l’enorme impaddi di Giovanbattista Silletta che, impiegato i linea di difesa nel finale di partita, si è distinto per una serie di placcaggi dietro la linea decisamente spettacolari.

Sabato prossimo la Under 21 tornerà in campo per affrontare gli Honey Badgers Formigine per cercare la prima vittoria stagionale, mentre la Under 18 osserverà un turno di riposo prima di terminare il girone di andata con la sfida casalinga con gli Skorpions Varese il 16 novembre.