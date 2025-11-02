Iveco Cus Torino Rugby sconfitta in casa contro Treviso

Queste le parole di coach Carbone a fine match: «Faccio i complimenti a Treviso, vedendo quello che è successo oggi in campo è cresciuta tantissimo. Hanno delle ottime giocatrici sia individualmente che come squadra, quindi ribadisco i complimenti a tutta la società. Noi abbiamo tanto da imparare da loro, dal salto di livello che hanno avuto dall’anno scorso a quest’anno. Questa partita ci deve servire da stimolo per continuare a lavorare al meglio in settimana, è l’unica soluzione per uscire da questa situazione è quindi lavorare di più e meglio in allenamento».

Dopo la pausa, appuntamento nuovamente in casa all’Albonico per il derby universitario. Domenica 30 novembre le cussine saranno impegnate contro il CUS Milano Rugby, kick off fissato alle 14.30.

Torino, Campo Angelo Albonico, domenica 2 novembre 2025 ore 12,30

Serie A Elite Femminile – III Giornata

IVECO CUS TORINO v BENETTON RUGBY TREVISO 7-22

Marcatrici: p.t. 20’ m. Este nt (0-5), cp Menotti (0-5), 27’ m. Giacomini tr. Menotti (0-12), 35’ m. Campigotto nt (0-17), 39’ m. Pirpiliu tr, Pantaleoni (7-17) s.t. 44’ m. Este nt (7-22)

IVECO CUS Torino: Borello; Pantaleoni (68’ Di Luca), Floris, Piva, Pecci (68’ Donà); Gronda (C), Pirpiliu; De Robertis, Luoni, Weigel; Zoboli (57’ Maietti), Citino; Zini, Parodi, Reverso (51’ Dambros Da Silva). A disposizione: Cagnotto, Morchio, Soriga

All.: Carbone

BENETTON RUGBY TREVISO: Romersa; Pizzolato, Pellizzon (C), Severgnini, Ciesa (60’ Zorzi); Menotti, Campigotto; Giacomini (68’ Sharku), Celli, Armanasco; Segato, Bobo (61’ Bacci); Este, Fent (60’ Spinelli), Bottaro (60’ Scarantino). A disposizione: Dario, Zanatta, Teschioni

All.: Pozzebon

Arb: Parcianello (TV)

AA1 Sibona (TO), AA2 Ciaiolo (TO)

Cartellini: 26’ giallo Weigel

Calciatori: Pantaleoni (1/1), Menotti (0/4), Pellizzon (1/2)

Note: giornata nuvolosa, circa 15°, campo in buone condizioni

Punti conquistati in classifica: CUS Torino 0, Treviso 5

Player of the Match: Giorgia Segato (Benetton Rugby Treviso)