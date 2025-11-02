Iveco Cus Torino Rugby sconfitta in casa contro Treviso

Sconfitta nella terza giornata del campionato di Serie A Élite per l’IVECO CUS TORINO RUGBY femminile dei coach Alberto Carbone, Gianmarco Perrone e Davide Culcasi per 7-22 in casa contro la Benetton Rugby Treviso. È stato un match impegnativo per le cussine, penalizzate anche dai numerosi infortuni che hanno condizionato la formazione bianco-blu.
Queste le parole di coach Carbone a fine match: «Faccio i complimenti a Treviso, vedendo quello che è successo oggi in campo è cresciuta tantissimo. Hanno delle ottime giocatrici sia individualmente che come squadra, quindi ribadisco i complimenti a tutta la società. Noi abbiamo tanto da imparare da loro, dal salto di livello che hanno avuto dall’anno scorso a quest’anno. Questa partita ci deve servire da stimolo per continuare a lavorare al meglio in settimana, è l’unica soluzione per uscire da questa situazione è quindi lavorare di più e meglio in allenamento».
Dopo la pausa, appuntamento nuovamente in casa all’Albonico per il derby universitario. Domenica 30 novembre le cussine saranno impegnate contro il CUS Milano Rugby, kick off fissato alle 14.30.
Torino, Campo Angelo Albonico, domenica 2 novembre 2025 ore 12,30
Serie A Elite Femminile – III Giornata
IVECO CUS TORINO v BENETTON RUGBY TREVISO 7-22
Marcatrici: p.t. 20’ m. Este nt (0-5), cp Menotti (0-5), 27’ m. Giacomini tr. Menotti (0-12), 35’ m. Campigotto nt (0-17), 39’ m. Pirpiliu tr, Pantaleoni (7-17) s.t. 44’ m. Este nt (7-22)
IVECO CUS Torino: Borello; Pantaleoni (68’ Di Luca), Floris, Piva, Pecci (68’ Donà); Gronda (C), Pirpiliu; De Robertis, Luoni, Weigel; Zoboli (57’ Maietti), Citino; Zini, Parodi, Reverso (51’ Dambros Da Silva). A disposizione: Cagnotto, Morchio, Soriga
All.: Carbone
BENETTON RUGBY TREVISO: Romersa; Pizzolato, Pellizzon (C), Severgnini, Ciesa (60’ Zorzi); Menotti, Campigotto; Giacomini (68’ Sharku), Celli, Armanasco; Segato, Bobo (61’ Bacci); Este, Fent (60’ Spinelli), Bottaro (60’ Scarantino). A disposizione: Dario, Zanatta, Teschioni
All.: Pozzebon
Arb: Parcianello (TV)
AA1 Sibona (TO), AA2 Ciaiolo (TO)
Cartellini: 26’ giallo Weigel
Calciatori: Pantaleoni (1/1), Menotti (0/4), Pellizzon (1/2)
Note: giornata nuvolosa, circa 15°, campo in buone condizioni
Punti conquistati in classifica: CUS Torino 0, Treviso 5
Player of the Match: Giorgia Segato (Benetton Rugby Treviso)