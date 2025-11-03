Derthona, Coach Fioretti: “Successo costruito più in difesa rispetto ad altre volte: dà soddisfazione averla vinta così” 

In conferenza stampa il coach tortonese Mario Fioretti non nasconde la sua soddisfazione: «Giocavamo una partita contro una squadra in grande forma come Napoli e sapevamo quanto fosse dura. Abbiamo dovuto rimescolare le carte perché abbiamo dovuto dare minuti ad Andrea Pecchia anche da playmaker, più altri esterni a maneggiare la palla maggiormente, a causa dell’assenza di Manjon. Siamo dovuti andare grossi, con Gorham utilizzato da ala piccola, malgrado questo abbiamo fatto più di 20 assist in una serata in cui abbiamo tirato 7/30 da tre e non è un fatto da poco. Abbiamo vinto di 1 la lotta ai rimbalzi facendo una battaglia sotto canestro contro una squadra che a rimbalzo d'attacco è pericolosissima»

Per la prima volta in casa il Derthona non ha superato i 100 punti, ma è tutt’altro che un cruccio per Fioretti: «Rispetto ad altre partite, abbiamo fatto più stop di fila in difesa. E’ una soddisfazione averla vinta così, un po' come l'avevamo vinta a Milano nella prima giornata».

L’assenza di Manjon ha costretto, come già detto, ad assetti particolari. Che potrebbero riproporsi in base all’entità dell’infortunio muscolare alla coscia del playmaker americano: «Fino a metà settimana farò fatica ad avere una tempistica sul suo possibile rientro. Per quanto riguarda certi assetti, è un po' che stiamo provando con tre lunghi, la vera differenza è stato il lavoro con Andrea [Pecchia] da playmaker. Una grossa fetta della gara era quella di limitare i loro 1-contro-1 al ferro, non ci siamo riusciti delle volte ma in più di qualche occasione siamo riusciti a farlo in maniera corretta: il lavoro fatto in settimana in questo senso ha pagato. Aspettiamo anche che rientri Arturs [Strautins] di qui a breve», la chiosa del tecnico bergamasco.