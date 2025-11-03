MTS Santena, ko al PalaSer contro Valle Belbo

Ancora una sonora sconfitta per le tigri santenesi che fra le mura di casa del PalaSer ospitano la formazione del Valle Belbo (AT) una fra le titolate all'alta classifica. Squadra completa e ordinata quella astigiana, che in un'ora e dieci minuti liquidano con parziali molto netti, le padrone di casa dell'MTS Santena.

Ancora a zero punti Destefanis e compagne trovano un avversario davvero ostico da affrontare, che cercano di arginare con tutte le forze, ma il fondamentale della ricezione è ancora il punto debole delle santenesi e i parziali sono davvero severi.

Ancora priva di Di Blasi, coach Demichelis recupera completamente Nardoianni e Cadamuro e parte nel primo set con il seguente sestetto: Venco in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Vione in centro, Visciano e Frascella in banda, Lazzarin libero.

Al primo giro di campo le tigri santenesi sono già in svantaggio di tre punti e sul 10-16 coach Demichelis chiama il primo time out discrezionale. Il secondo arriva sul 13-21 a favore delle ospiti. Il primo set se lo aggiudica così il Valle Belbo per 25-14.

Nel secondo set coach Demichelis parte con lo stesso sestetto del primo.

Sul 3-6 entra Vasca per Visciano, ma la situazione non cambia più di tanto. Col turno al servizio di capitan Destefanis, le santenesi finalmente recuperano un po' svantaggio dalle loro avversarie e il coach astigiano chiede l'unico time out sul 13-12. Grazie soprattutto ad una serie di difese acrobatiche delle santenesi e con un attacco in primo tempo di Destefanis e uno di Vasca le santenesi si fanno sotto. Al rientro però dal time out il Valle Belbo acquisisce 5 punti di seguito al servizio. Coach Demichelis sostituisce Frascella in seconda linea con

Ponassi, ma le ospiti non vogliono lasciarsi fuggire l'occasione di portarsi sul due a zero e così spingono sull'acceleratore e vincono anche il secondo parziale per 25-17.

Nel terzo set Vasca resta in campo al posto di Visciano. Si parte punto a punto fino all'otto pari. So vedono buone difese santenesi e una determinata Nardoianni, che tiene alto il morale della squadra con i suoi attacchi, ma alla fine del primo giro di campo le astigiane si portano nuovamente in vantaggio di 4 punti sulle santenesi. Il divario aumenta sempre di più e insieme al divario di punti aumenta anche lo sconforto fra le fila delle tigri santenesi che cedono il terzo set per 25-13.

La prossima partita delle tigri santenesi è prevista a Gorla Minore contro il Duo Volley.

MTS SER SANTENA VS ASD PALLAVOLO VALLE BELBO 0-3

Parziali (14-25 17-25 13-25)

MTS SANTENA: Venco 2, Visciano 3, Vasca 4, Nardoianni 8, Cadamuro, Ponassi, Marino, Vione 2, Frascella 5, Lo Cascio, Destefanis (K) 3 Liberi: Lazzarin 1, Di Blasi

Allenatori: De Michelis, Ivanov