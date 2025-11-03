Pinerolo Ghiaccio: le partite del weekend

Giovedì le Piemont Rebelles sono scese sul ghiaccio di casa per affrontare il Real Torino Woman. Una partita intensa e combattuta, con ritmo e determinazione da entrambe le parti, che ha visto le ospiti imporsi con il risultato di 0-6.

Sabato sera i nostri ragazzi della IHL1 sono scesi in pista per una nuova sfida impegnativa, ricca di emozioni, che ha visto il risultato finale di 5-2 per gli avversari. Forza ragazzi, si continua a lavorare e a crescere!

Domenica, a Torre Pellice, grande giornata per i nostri U10, impegnati contro Aosta, Valpellice e Torino Real. Tanto entusiasmo, divertimento e ottime prestazioni da parte di tutti! Buona la prima anche per i nostri nuovi piccoli Storm, Diego ed Emma!

A Pinerolo, gli U14 hanno disputato una partita ad alto ritmo contro il Real Torino, imponendosi con grinta e gioco di squadra per 7-4. Complimenti ragazzi, continuate così!

Infine, sempre a Pinerolo, gli U19 hanno dato vita a una sfida intensa contro il Renon. Dopo due tempi equilibrati e un 2-2 a dieci minuti dalla fine, complice la stanchezza, gli ospiti sono riusciti a prendere il vantaggio e allungare nel finale, chiudendo sul 2-5.