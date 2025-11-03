Club76: i risultati del weekend 

Le ragazze di coach Nicola Negro in Serie A1 domenica hanno nuovamente vinto 1-3 in trasferta, affrontando Megabox Vallefoglia (25-19, 15-25, 23-25, 22-25).

In Serie B1, il Club ’76 Fenera Chieri inciampa 3-0 contro Mondovì Volley (25-15, 25-19, 25-17). Troppo forte Mondovì per le ragazze di coach Moglio: una bella gara, ma il livello sportivo è troppo distante tra le due formazioni. Top scorer per Chieri Boufandar con 10 punti, poi Faleschini e Occelli con 6 punti. Prossima gara domenica 9 novembre alle 17 al PalaFenera contro Volley Garlasco.

In U16 Regionale il Club76 PlayAsti ha vinto 0-3 contro Libellula Volley (24-26, 19-25, 17-25). Ancora tre punti utilissimi per la classifica, conquistati nel corso di una partita difficile contro una squadra che ha difeso tantissimo.

In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti hanno ceduto 3-1 contro Farid Val Sangone Volley (25-19, 25-17, 23-25, 25-17). Prestazione opaca per le “clubbine”, che, a parte nel terzo set, non sono riuscite a esprimere il loro miglior gioco.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley perde 0-3 contro Centallo Volley (10-25, 10-25, 18-25). Sconfitta biancoblù contro una formazione ospite esperta, coesa e ordinata.

Nel Campionato Regionale U14, poi, il Club76 MTS Santena ha vinto 3-0 contro VBC Savigliano 3-0 (25-18, 25-14, 25-16). Santena parte determinata e convinta, lasciando pochissimo spazio alle avversarie, ma sul 18 a 5 abbassa la guardia commettendo qualche ingenuità di troppo; sul 19-15 gli attacchi da posto 4 ridanno fiducia e va a vincere il set e la partita agevolmente.

Infine, in Under 13 il Club'76 Fenera Chieri Gold ha vinto 3-0 contro Newvolley Carmagnola (25-9, 25-18, 25-12). Buona prestazione per le ragazze del 2013, che stanno mettendo in campo il lavoro fatto durante le settimane e che hanno dimostrato grinta e voglia di portarsi a casa il risultato.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 31 ottobre

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti vs PGS Jolly LO Scarabocchio 2-3

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs VBC Martino Savigliano 3-1

Sabato 1 novembre

U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: PVB Canelli Cime Careddu Bosca vs Club76 Playasti 3-0

Domenica 2 novembre

U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Rasero Teloni L'Alba Volley – Club76 Playasti vs Libellula V.A.B. 0-3