Next Start Chieri ‘76: battuta d’arresto per l’U15 Maschile

Restano però spunti importanti su cui crescere, con attenzione e morale sempre alti in vista delle prossime gare
1 min
Next Start Chieri ‘76: battuta d’arresto per l’U15 Maschile

Battuta d’arresto per l’U15 Next Star Chieri ‘76, che in trasferta a Torino cede 3-0 contro un più concreto Volley Torino Parella pretendente al titolo.
Spunti importanti su cui lavorare in vista dei prossimi impegni, tenendo sempre alta attenzione e morale.

VOLLEY TORINO PARELLA BLU vs NEXT STAR CHIERI ‘76   3-0
Parziali (25/15 - 25/13 - 25/13)

Next Start Chieri ‘76: Battista, Borromeo, Bulgarelli, Cecchetto, Corigliano, Costantino, Delaurenti, Este, Lalumera, Monaco, Prina, Stratta, Tomasello, Varvieri. All. Molinari; 2° Caccina.

