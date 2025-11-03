Battuta d’arresto per l’U15 Next Star Chieri ‘76, che in trasferta a Torino cede 3-0 contro un più concreto Volley Torino Parella pretendente al titolo.
Spunti importanti su cui lavorare in vista dei prossimi impegni, tenendo sempre alta attenzione e morale.
VOLLEY TORINO PARELLA BLU vs NEXT STAR CHIERI ‘76 3-0
Parziali (25/15 - 25/13 - 25/13)
Next Start Chieri ‘76: Battista, Borromeo, Bulgarelli, Cecchetto, Corigliano, Costantino, Delaurenti, Este, Lalumera, Monaco, Prina, Stratta, Tomasello, Varvieri. All. Molinari; 2° Caccina.
