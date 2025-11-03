GRANTORINO a un passo dalla rimonta contro College Basketball

LA GARA

College Basketball entra meglio in partita, ma è GRANTORINO a tentare l’allungo nel primo quarto. Dopo un parziale di 8-2 dei padroni di casa firmato da Gaiola e Buttiglione, la squadra di coach Comazzi prende in mano il match e mette in difficoltà la difesa di College con le penetrazioni di Grillo e gli 8 punti messi a segno da Zumstein. La tripla di Bertaina chiude il periodo sul 15-22. La reazione di College è immediata e, a conti fatti, è il secondo quarto a indirizzare la partita in modo definitivo. Supportati dal pubblico di casa, i biancoblu inducono GRANTORINO all’errore in fase offensiva e riescono a ribaltare il punteggio. Il parziale di 33-10 vale il +16 al termine del secondo quarto, che si chiude sul 48-32.

Al rientro dalla pausa lunga GRANTORINO si riporta gradualmente negli scarichi di College Basketball. A un iniziale tentativo di allungo dei padroni di casa, che vanno sul vantaggio massimo di +18, i ragazzi di coach Comazzi replicano con un gioco offensivo rapido ed energico. Negli ultimi tre minuti del terzo quarto GRANTORINO rifila un parziale di 2-10 con le realizzazioni di Fracasso e Ficetti e la tripla di Grillo, riaprendo la partita con un solo quarto da giocare. Nell’ultimo periodo i gialloblù tornano ad affidarsi alle conclusioni dall’arco e, seppur con percentuali basse, riducono il distacco. A spiccare sono Barla, che mette in campo tutta la sua esperienza per andare in doppia cifra, e Obaseki, bravo ad assicurarsi cinque rimbalzi in pochi minuti. Le due triple messe a segno da Zumstein e Barla portano GRANTORINO a -3 nel punteggio con pochi secondi da giocare, ma nel finale College Basketball non trema e riesce a contenere la rimonta, certificando la vittoria grazie ai due liberi di Lastella. Alla sirena il punteggio è di 82-77.

IL PROSSIMO MATCH

Nella settima giornata del campionato di Serie B Interregionale, GRANTORINO tornerà in casa per la sfida contro Cantini Lorano Olimpia Legnaia. Sabato 8 novembre i gialloblù scenderanno sul parquet del Palaeinaudi con palla a due alle 18:30.

TABELLINI

College Basketball – GRANTORINO Basketball Draft 82-77

Parziali (15-22, 33-10, 17-23, 17-22)

College Basketball: Oliveri 21, Buttiglione 9, Lastella 6, Benzoni 10, Martino, Gaiola 19, Charfi 10, Burkhardt, Pellegrino 5, Baiardi, Alberti, Rupil 2. All. Di Cerbo.

GRANTORINO Basketball Draft: Mancino 3, Ficetti 2 Bertaina 8, Pizzaia 2, Bossola 4, Losito, Fracasso 11, Milone 3, Zumstein 13, Grillo 8, Barla 12, Obaseki 11. All. Comazzi. Ass. Ancona, Agnelli.