Bea Chieri: partita punto a punto al Palagialdo, Biella Next ha la meglio

Domenica 2 novembre si è giocata la settima giornata del campionato di Serie C Interregionale, con i Leopardi impegnati sul proprio parquet per la difficile sfida con Biella Next. La partita è equilibrata fin da subito, con gli ospiti che riescono a inanellare un buon parziale a cavallo tra il secondo e il terzo periodo. Poi, BEA reagisce e va anche sopra, ma la maggiore lucidità sul finale di Biella porta i due punti agli ospiti.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Possekel, Ferraresi, Tagliano, Boeri e Drame. Dall’altra parte, coach Danna risponde con Fonio Fracchia, Caligaris, Aimone, Bamba e Hustak. L’avvio è tutto dei padroni di casa, che volano sul 15-8 con uno scatenato Tagliano. Coach Danna ferma subito il gioco per riordinare le idee, e la squadra ospite risponde: un parziale di 17-2 firmato Caligaris e Aimone ribalta completamente l’inerzia del match. Nel secondo quarto Biella continua a spingere e tocca anche il +12 con la tripla di Sartore, ma BEA non molla e accorcia fino al 42-38 di fine primo tempo guidata da capitan Drame.

Nella ripresa la gara resta in equilibrio, un continuo botta e risposta: Aimone è una spina nel fianco per i Leopardi, ma un nuovo break dei padroni di casa grazie a un’ottima difesa e dei punti in contropiede porta la squadra di coach Conti in vantaggio alla terza sirena. Le energie spese per rientrare si fanno sentire, con Biella che ne approfitta e riesce a ribaltare il risultato: ancora Caligaris e Aimone dalla lunga, con Bamba che segna il canestro che di fatto chiude la partita, nonostante i tentativi di Drame e Viggiano di accorciare le distanze.

IL COMMENTO

«Ci è mancato di nuovo poco – commenta coach Franz Conti – È una buona conferma sapere che anche contro una squadra di prima fascia come Biella ce la possiamo giocare per 40 minuti. Non basta più pero’ vedere il bicchiere mezzo pieno, dobbiamo fare tutti qualcosa di più per colmare quel gap che evidentemente abbiamo».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

La squadra di coach Conti torna in trasferta: i Leopardi saranno ospiti di Novipiù Campus Piemonte per la partita di sabato 8 novembre. Appuntamento al Pala958 di Via Giardino 3 a Corneliano D’Alba (CN).

BEA CHIERI – BIELLA NEXT 69-78

Parziali (17-25, 38-42, 58-56)

BEA: Drame 18, Tagliano 17, Viggiano 10, Lo Buono 7, Possekel 6, Ferraresi 4, Boeri 4, Gatti 3, Ruà NE, Galluccio NE, Fatone NE, Passatore NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Bechis, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Monteleone

BIELLA: Caligaris 17, Fonio 11, Aimone 27, Bamba 2, Hustak 7, Sartore 6, Cena 3, Badiane 2, Rapano, Squizzato 3, Bruno NE, Roncarolo NE. All. Danna