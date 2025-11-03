Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Bea Chieri: la trasferta delle Leoparde a Saluzzo

Gara in salita per BEA, che paga la maggiore fisicità ed esperienza delle padrone di casa. Dopo un avvio difficile e un ampio parziale subito, le giallonere reagiscono nella ripresa, ma non riescono a riaprire la partita
1 min
Bea Chieri: la trasferta delle Leoparde a Saluzzo

 

Sabato 1 novembre la Serie C Femminile è scesa in campo ospite di Pallacanestro Saluzzo per la terza giornata di campionato. 

Serata difficile per le Leoparde, che pagano da subito la maggiore fisicità ed esperienza delle padrone di casa. Saluzzo si porta subito in testa con un ampio parziale e, per tutta la gara, tiene alta l’intensità. BEA paga il conto di troppe soluzioni affrettate in attacco e fa fatica a stare nei giochi. Nella seconda parte di gara, le Leoparde provano a reagire e, con più lucidità, sperimenta nuove soluzioni, che non bastano a riaprire la gara. All’ultima sirena, il tabellone recita 73-36. 

Commenta Coach Colò: «Per noi è stata una serata molto complicata, con avversarie che hanno saputo fare valere la loro esperienza e cavalcare i nostri punti di debolezza. Continuiamo a lavorare per migliorare e farci trovare pronti, facendo tesoro anche di questa gara, in vista dei prossimi impegni di stagione». 

PALLACANESTRO SALUZZO-BEA CHIERI   73-36
Parziali (22-5; 32-15; 57-24)

BEA Chieri: Garavelli 4, Bagnulo 2, Golè 2, Corrieri 2, Bardascino 2, Uggè 2,Cappello,Beccio 7,Morra 9,Ghibaudo 6

All. Coló, Ass. D’Angelo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News