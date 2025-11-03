Bea Chieri: la trasferta delle Leoparde a Saluzzo

Sabato 1 novembre la Serie C Femminile è scesa in campo ospite di Pallacanestro Saluzzo per la terza giornata di campionato.

Serata difficile per le Leoparde, che pagano da subito la maggiore fisicità ed esperienza delle padrone di casa. Saluzzo si porta subito in testa con un ampio parziale e, per tutta la gara, tiene alta l’intensità. BEA paga il conto di troppe soluzioni affrettate in attacco e fa fatica a stare nei giochi. Nella seconda parte di gara, le Leoparde provano a reagire e, con più lucidità, sperimenta nuove soluzioni, che non bastano a riaprire la gara. All’ultima sirena, il tabellone recita 73-36.

Commenta Coach Colò: «Per noi è stata una serata molto complicata, con avversarie che hanno saputo fare valere la loro esperienza e cavalcare i nostri punti di debolezza. Continuiamo a lavorare per migliorare e farci trovare pronti, facendo tesoro anche di questa gara, in vista dei prossimi impegni di stagione».

PALLACANESTRO SALUZZO-BEA CHIERI 73-36

Parziali (22-5; 32-15; 57-24)

BEA Chieri: Garavelli 4, Bagnulo 2, Golè 2, Corrieri 2, Bardascino 2, Uggè 2,Cappello,Beccio 7,Morra 9,Ghibaudo 6

All. Coló, Ass. D’Angelo.