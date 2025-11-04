Le Grifone si aggiudicano il derby di Rivalta: vittoria di carattere contro Area Pro

Le Grifone conquistano una vittoria dal sapore speciale nel derby di Rivalta, superando Area Pro con il punteggio di 47-51 nella quarta giornata del campionato di Serie B Femminile 2025/26.

Una gara intensa, fisica e combattuta dal primo all’ultimo possesso, in cui la squadra di coach Cagnazzi ha saputo reagire dopo un avvio difficile, costruendo la rimonta con difesa, carattere e compattezza.

LA GARA

Coach Cagnazzi parte con Isoardi B., Isoardi A., Parlani, Gregori e Carfora, mentre coach Melissari risponde con Ramella, Giaccardo, Bertoglio, Lanzilotti e Barbagallo.

L’avvio è equilibrato, con le padrone di casa che approfittano di qualche disattenzione difensiva per portarsi avanti di pochi punti. Nella seconda frazione le Grifone alzano il livello di intensità difensiva, recuperano diversi palloni e trovano maggiore fluidità in attacco.

La tripla di Alessandra Isoardi vale il sorpasso sul 24-25 e segna il primo vantaggio gialloblù. Le rivaltesi chiudono avanti anche all’intervallo, 25-29, nonostante il tentativo delle locali di cambiare ritmo difensivo passando a zona.

Nel terzo quarto la sfida diventa sempre più fisica: le Grifone allargano il campo, trovano buone soluzioni dal perimetro e mantengono il controllo portandosi sul +6 all’ultimo mini-intervallo.

L’ultimo quarto è una vera battaglia difensiva: le due squadre segnano col contagocce, ma la solidità e la determinazione delle gialloblù fanno la differenza. Le Grifone difendono con ordine, non concedono tiri comodi e, con lucidità, chiudono il match sul 47-51, conquistando una vittoria preziosissima e di grande valore morale.

IL COMMENTO

«Un derby fa sempre storia a sé, e giocarlo in trasferta su questo campo non è mai semplice. Dopo un inizio sottotono siamo state brave a ricompattarci in difesa, togliendo certezze alle avversarie. Nel finale siamo state squadra, e questo ci ha permesso di portare a casa una vittoria pesante e meritata.»

AREA PRO - POL. PASTA 47-51

Parziali (13-10; 25-29; 40-46)

PASTA: Isoardi B. 6, Ouattara, Parlani 4, Iagulli 3, Minarelli 2, Gregori 6, Isoardi A. 22, Ciuffardi 2, Marsili 2, Calvetto, Carfora 4. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino; Prep. Pilan

AREA PRO: Salvetti 2, Brizzi 1, Giaccardo 9, Bertoglio, Ciminelli, Bonino 1, Surra, Ramella 11, Bechis, Vairo 3, Barbagallo 12, Lanzilotti 6. All. Melissari.