Mappa del Sito
BEA Chieri: le gare del settore giovanile    

Tutti i risultati e commenti sulle gare disputate dalle giovanili dei Leopardi dal 28 ottobre al 3 novembre
7 min
Tra le gare degli ultimi giorni, la DR2 conquista la seconda vittoria consecutiva, superando al PalaGialdo PNC Cirié (97-75). I Leopardi fanno la differenza con i tiri dalla lunga distanza (14 triple in 40 minuti) e festeggiano un altro bel risultato. L’Under 19 Gold reagisce subito a un avvio sottotono e porta a casa altri due punti nella gara vinta con ampio margine contro Granda College Cuneo (102-67). Sconfitta casalinga per l’Under 19 Uisp con Bussoleno Basket (68-85), che riesce a fare valere i propri centimetri.

Bella gara per l’Under 17 Eccellenza con Seagulls Genova (65-75). I ragazzi di coach Corrado se la giocano alla pari con un gruppo che fa dell’intensità il proprio marchio di fabbrica e pagano, sul finale, le percentuali al tiro troppo deficitarie. Genova, al contrario, nei momenti giusti mette a segno i canestri decisivi. Due vittorie su due gare per l’Under 17 Regionale, che supera anche Basket Castellamonte (95-56), in una partita mai in discussione.

L’Under 15 Eccellenza, pur a ranghi ridotti, BEA passa con una Crocetta fisica e intensa (66-56). Il gruppo Under 15 Regionaleè costretto a inseguire dopo un primo quarto shock, complici i tanti assenti, ma reagisce con diversi segnali positivi (74-51). Nel campionato Under 15 Uisp, lo stesso gruppo porta a casa il secondo successo consecutivo sul campo di Val Pellicans (41-68). Prima vittoria di stagione per le Under 15 Femminile, nonostante le assenze, sul campo di Asti (48-53). 

Due vittorie nette per i gruppi Under 14, che superano i 100 punti nelle gare giocate con 5 Pari Torino (campionato Gold, 104-26) e Derthona Basket (campionato Regionale, 130-11). L’Under 13 Gold supera Unione Basket Collinare in un derby equilibrato: BEA insegue nelle prime battute, poi si rifà sotto e passa al PalaFolis con una buona prova corale (69-72). Esordio a Leinì per l’Under 13 Regionale, che finisce la benzina sul finale e cede agli avversari. 

 

DR2

BEA CHIERI – PNC  97-75
Parziali (33-27; 52-42; 80-59)

BEA Chieri: Ahia 8, Vacca, Picco 11, Galluccio 26, Passatore 16, Bechis 15, Ricci 5, Conti 4, Coltiletti 3, Mout 7, Giangualano 2. All. D’Arrigo, Ass. Manzini

U19 GOLD

BEA CHIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO  102-67

BEA Chieri: Mout 4, Nsir 5, Bechis 12, Ahia 15, Passatore 11, Fatone 6, Galluccio 7, Picco 15, Lo Buono 6, Viggiano 18, Conti 3. All. Conti, Ass. Manzini. 

U19 UISP

BEA CHIERI – BUSSOLENO BASKET   68-85
Parziali (21-23; 30-53; 55-69)

BEA Chieri: Dalmasso, Gamba 10, Marca 5, Massari 6, Mosso 2, Ngompe, Pianfetti 10, Reinaudo 21, Rodinò, Rullo 4, Signetti 2, Stella 8. All. Paoletta, Ass. Pirocca.
Bussoleno Basket: Cimaz 6, De Meo, Dioubate 18, Donato 2, Licastro 10, Marzo 7, Mendicino 12, Nurisso 30. All. Vair, Acc. Cevrero. 

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI – SEAGULLS GENOVA ACADEMY   65-75
Parziali (10-15; 32-37; 51-57)

BEA Chieri: Cristiano 24, Longo 7, Milani 6, Gaiotti 6, Borz 5, Giachino 4, Coltiletti 4, Menegatti 3, Vacca 2, Calò 2, Peverini 2, Filane n.e. All. Corrado, Ass. Pirocca. 

UNDER 17 REGIONALE

BEA CHIERI – BASKET CASTELLAMONTE   95-56
Parziali (31-10; 61-22; 79-36)

BEA Chieri: Gentilini 25, Traversari 20, Fornaca 19, Spano 13, D’Acunti 5, Rasconi 5, Cordero 2, Dimonte 2, Zoccolan 2, Barba 2, Bonetti, Costamagna. All. Pirocca, Acc. Picchialepri.

UNDER 15 ECCELLENZA

BEA CHIERI – DB CROCETTA TORINO   66-56
Parziali (15-17; 32-26; 47-43)

BEA Chieri: Mouaddine 12, Porcu 13, Violante 6, Zuccarello 7, Dalmasso 5, Serratore 10, Murolo, Arduino 6, Mariani 6, Greco 1. All. Conti. Ass. Manzini.

UNDER 15 REGIONALE

BC MONDOVÌ – BEA CHIERI   74-51
Parziali (22-4; 34-14; 57-30)

BEA Chieri: Sacchero (K) 9, Dardano M. 2, Stoian,Antonioli , Dardano S., Rocco 13, Cosic 15, Pagano 12. All. Grillone , Ass. Lafiosca. 

U15 UISP

VAL PELICANS – BEA CHIERI   41-68
Parziali (3-13; 16-35; 31-54)

BEA CHIERI: Sacchero 11, Stoian 6, Antonioli, Solla 11, Dardano M.9, Cazzaro 4, Vaschetto, Dardano S. 2, Rocco 15, Pagano 11. All. Lafiosca.

UNDER 15 FEMMINILE

SBA ASTI – BEA CHIERI   48-53 dts
Parziali (12-5; 26-25; 31-34; 44-44)

BEA Chieri: Di Dedda 15, Patruno 2, Mosso 1, Favata 20 , Pavone 1, Mazilu 10, Giangualano, Di Monte, Ballaudi 2. All. Coló.

UNDER 14 GOLD

BEA CHIERI – 5 PARI TORINO   104-26
Parziali (27-10; 48-15; 77-19)

BEA Chieri: Fasano 6, Zanzon 6, Garabello 6, Zvulun 9, Cordero 2, Marocco 13, Fabeni 10, Bonnet 2, Goria 6, Moschillo 13, Audisio 20, Silvestro 11. All.Corrado, Ass. D’Angelo, Acc. Domenino.

UNDER 14 REGIONALE

BEA CHIERI-DERTHONA BASKET   130-11
Parziali (35-0; 70-3; 100-6)

BEA Chieri: Navone 20, Betta E. 4, Betta F. 8, Parizia 15, Franchi 4, Marzullo 4, Jarca 14, Campana 17, Errico 12, Pupeschi 10, Longo 10, Mariani 12. All. Bonifacio, Ass. Cristina.

UNDER 13 GOLD REGIONALE

UBC BASKET CHIERI – EROWA BEA CHIERI   69-72
Parziali (16-8; 39-35; 53-58)

UBC: Remondino 3, Lo Ciuro 2, Manzin, Noli, Giovatti 25, Vieri 3, Di Giambattista 9, Pandolfo 2, Pavone 21, Sforza 4, Bousnina. All. Toso, Ass. Masino.
Erowa BEA Chieri: Bergano 29, Novarese 2, Miglio, Gaone 2, Ferrero 4, Marzucchi, Monticone 8, Capriati 7 , Calcagno 2, Poggi 11, Dodaj 1, Pianfetti 6. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta.

UNDER 13 REGIONALE

LEINI’- BEA CHIERI   41-33
Parziali (8-6; 20-19; 29-29)

BEA Chieri: Burzio 4, Violante 4, Thiam 2 , Bacci, Moschillo 4 , Rigato , Chifari , Nardone 2 , Ferreli, Colombo 9, Martin, Salonia 8. All. Bertulessi.

