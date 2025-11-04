BEA Chieri: le gare del settore giovanile    

Tra le gare degli ultimi giorni, la DR2 conquista la seconda vittoria consecutiva, superando al PalaGialdo PNC Cirié (97-75). I Leopardi fanno la differenza con i tiri dalla lunga distanza (14 triple in 40 minuti) e festeggiano un altro bel risultato. L’Under 19 Gold reagisce subito a un avvio sottotono e porta a casa altri due punti nella gara vinta con ampio margine contro Granda College Cuneo (102-67). Sconfitta casalinga per l’Under 19 Uisp con Bussoleno Basket (68-85), che riesce a fare valere i propri centimetri.