Volley Busca – Fie & Fiöi: i risultati della settimana

Serie D femminile - Contro le giovanissime avversarie della Bam Mondovì le buschesi riescono ad imporsi non senza qualche difficoltà con un netto 3-0. I parziali dei tre set giocati raccontano di una partita a senso unico anche se, soprattutto in avvio del secondo le giovani quanto talentuose avversarie hanno saputo tener testa alla capolista.

Proprio il ruolo da prima della classe sarà in palio sabato prossimo quando le buschesi affronteranno l’unica squadra rimasta come loro a punteggio pieno, la Cemental Marene, che avrà il vantaggio di giocarsi il primo scontro diretto tra le mura amiche.

Serie C maschile - Arriva al quarto turno di campionato il primo sorriso per i ragazzi della Serie C che sul campo del Canavese Volley escono con i tre punti dopo una bellissima partita. Il primo e terzo set la squadra di coach Tomatis li chiude tenendo a debita distanza gli avversari (a 18 e 19) mentre nel secondo è servita più cattiveria per indirizzare la sfida.

L’entusiasmo conquistato con la prima vittoria in campionato potrà essere riportato subito in campo questo sabato, davanti ai propri tifosi, nella sfida con Interwaste Manego Ovada.



Serie C maschile - Continua il momento poco felice della Serie C maschile che in trasferta cade sotto i colpi della Vbc Mondovì.

Dopo un primo set combattuto i buschesi rimangono in partita pur non riuscendo a rimane a contatto con gli avversari fino alla fine.

Sabato i ragazzi di coach Tavella ospiteranno Pivelle Utimac.

Risultati della settimana

Serie C maschile

ALTO CANAVESE VOLLEY vs MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA 0-3

Parziali (18-25 22-25 19-25)

MC1933 - Lab Travel Busca: Dobrev, Rosati, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Bonsignore, Busi, Ballari, Bertone, Scatragli. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D maschile

VBC MONDOI’ vs MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA 3-0

Parziali (25-21 25-17 25-17)

MC1933 - Lab Travel Busca: Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Barbi, Chiapella, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tavella, Frison

Serie D femminile

L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA vs BAM MONDOVI’ 3-0

Parziali (25-16 25-17 25-15)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Garello, Re, Giraudo, Bonardello. All.: Lamberi M., Lamberti L.

1ª Divisione

VIRTUS BOVES vs L.C.M COSTRUZIONI MC1933 BUSCA 0-3

Parziali (15-25 17-25 18-25)

Busca: Brocchiero, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Giletta, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Giordano

Under 18

LAB TRAVEL CUNEO vs MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 3-2

Parziali (25-22 25-22 15-25 19-25 15-8)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Giletta, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Giordano, Lamberti

Under 16

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA vs LAB TRAVEL CUNEO 0-3

Parziali (12-25 19-25 17-25)

Busca: Aimar, Barale, Bejtaga, Garino, GarneroGiordano, Matijashi, Pellegrino, Pellitta, Petrone, Ramasotto, Rosso, Selimi, Serino. All.: Perotti