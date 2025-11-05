Tuttosport.com

Derthona Basketball Lab: il Responsabile Tecnico e 4 atleti del settore giovanile domani a Massa

I Leoni classe 2008 Federico Bottelli, Edoardo Di Meo , Andrea Bresciani e Werther Bellinaso sono tra i 26 convocati di coach Sodini e del Coordinatore Gigi Datome al progetto “ Ogni Regione Conta 2025 ”. Presente anche Vanni Talpo nello staff
 I Leoni classe 2008 Federico Bottelli, Edoardo Di Meo, Andrea Bresciani e Werther Bellinaso sono tra i 26 convocati di coach Sodini e del Coordinatore Gigi Datome al progetto “Ogni Regione Conta 2025” che si terrà nella giornata di domani 6 novembre a Massa (MS). Anche Gabriele Dusio nostro atleta anno 2009 tra i convocati a disposizione a casa. Vanni Talpo, Responsabile Tecnico del settore giovanile del Derthona Basket, presente anche lui nello staff di coach Sodini come Assistente Allenatore. La convocazione coinvolge le regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Toscana. 

