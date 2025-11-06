Cedas We Run Torino: torna la corsa nella storia di Mirafiori

La partenza è prevista alle ore 9 dallo Stellantis & You di Piazza Cattaneo, per poi raggiungere l’area di Mirafiori, dove si svilupperà il percorso della corsa. Quest’anno la manifestazione propone 2 distanze e 3 diverse tipologie di iscrizione, pensate per soddisfare ogni livello di esperienza e partecipazione:

• 10 km competitiva – per chi vuole mettersi alla prova e dare il massimo;

• 10 km non competitiva – per chi desidera godersi il percorso senza pressioni;

• 5 km non competitiva – perfetta per chi vuole iniziare a correre o vivere un’esperienza sportiva e mettersi alla prova correndo o camminando.

Grazie alla 5 km non competitiva, la Cedas We Run Torino diventa anche un modo davvero unico per scoprire un pezzo importante della storia di Torino… di corsa, attraversando luoghi simbolo dell’innovazione e della tradizione industriale cittadina.

Un’occasione speciale per vivere una giornata di sport e passione a Torino, che in questo fine settimana diventa palcoscenico di grandi eventi: dal tennis delle ATP Finals, che porta in città i migliori giocatori del mondo, al calcio, fino alla corsa che attraversa la memoria e l’identità di un luogo simbolo.

La Cedas We Run Torino offre infatti la possibilità – rara e suggestiva – di correre lungo la leggendaria pista di collaudo di Mirafiori, percorrendo strade e spazi dove per decenni si sono testate alcune delle vetture che hanno fatto la storia dell’automobile italiana.

Non solo sport, dunque, ma un viaggio nella storia di Torino, tra innovazione, comunità e tradizione industriale. Una corsa aperta a tutti – atleti, famiglie, appassionati – che unisce il piacere del movimento alla scoperta di un luogo che ha segnato la vita e l’immaginario di generazioni.

L’arrivo è previsto all’interno dell’area Mirafiori, con percorsi adatti a ogni livello di preparazione, per vivere insieme un momento di festa, benessere e appartenenza.