Biella Motor Team: un Halloween da ricordare

Protagonista della trasferta la famiglia Ferraris. Trentaquattresimo assoluto, e terzo in classe Super 1600, si è piazzato Paolo, che era il navigatore di Damiano Arena su una Renault Clio S1600 mentre il figlio Luca, con Martina Fiori, ha vinto la classe Rally5 con una Renault Clio chiudendo cinquantaquattresimo nella generale.

Nel prossimo week end, invece, saranno protagoniste le auto storiche impegnate in Liguria nel Giro dei Monti Savonesi. La Biella Motor Team schiera con il numero 16 Michele Andolina e Leo Alberto Moro su una Lancia Delta Integrale del 4° Raggruppamento. Nel terzo, con il numero di gara 27, è invece iscritta l’Opel Ascona 2.0 di Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino. Una Peugeot 205 Rallye del 4° Raggruppamento è invece la vettura di Andrea Perla e Domenico Saltarella che avranno come numero di gara il 77.