Volley Parella Torino: settimana positiva per il settore maschile 

Serie D Maschile targata TORINO VOLLEY NEXTGEN (progetto in collaborazione con Lasalliano Volley) che conquista la 4 vittoria consecutiva contro un ostico RABINO SPORT VALCHISONE e viaggia a punteggio pieno in testa alla classifica.

Le altre 3 squadre a punteggio pieno sono la UNDER 19, la UNDER 17 TORINO VOLLEY NEXTGEN, la UNDER 15 BLU e la UNDER 15M 2012 che, partita dopo partita, stanno dimostrando la qualità dei vari gruppi e del lavoro che stanno svolgendo in palestra sotto l’attenta guida dei loro coach!

Molto positivo anche l’inizio campionato per l’UNDER 15 ROSSA che, nonostante la battuta di arresto nell’ultimo turno, sta mettendo in mostra una buona intensità in campo e, cosa che fa ben sperare per il futuro, grandi margini di miglioramento e per la nostra giovanissima 1DIVM (u15) che, nonostante il confronto con atleti adulti sta dando filo da torcere ai ben più esperti avversari!

Unica squadra che ha avuto un inizio un po’ difficoltoso e la SERIE CM: gruppo composto da giovanissimi ed alla loro prima esperienza in categoria, stanno soffrendo un po’ il livello della competizione nonostante continui piccoli miglioramenti che ci fanno ben sperare per una veloce ripresa!

U15M GIRONE D – VPT 2012 – PVL CEREALTERRA 3 – 0 (25/16 25/23 25/8)

U15M GIRONE C – VPT BLU – NEXT STAR CHIERI 76 3-0 (25/15 25/13 25/13)

U15M GIRONE B - IL PUNTO A CAPO VALCHISONE – VPT ROSSA 3 -1 (228/25 25/13 25/18 25/13)

U17M GIRONE C OTS ASSEMBLY CHISOLA – TORINO VOLLEY NEXTGEN 0 -3 (7/25 20/25 4/25)

U19M GIRONE B – VOLLEY PARELLA TORINO – POLISPORT 3-0 (25/14 25/17 25/16)

1DIVM GIRONE B – VOLLEY PARELLA TORINO – TVM 21 3-0 (25/23 26/24 25/22)

SERIE DM – TORINO VOLLEY NEXT GEN –RABINO SPORT VALCHISONE 3-1 (25/18 25/22 14/25 25/14)

SERIE CM – VOLLEY PARELLA TORINO – PALLAVOLO LA BOLLENTE 0-3 (17/25 16/25 19/25)