Club76: turno infrasettimanale infiammato

In Serie B2 l’Alba Volley ha vinto 3-0 contro Lilliput Settimo (25-24, 25-19, 25-20). Un po' di difficoltà nel primo set, ma le biancoblù sono poi andate a chiudere in crescendo. Una gara contro una squadra ostica, in cui la fase battuta/ricezione avrebbe spostato gli equilibri e così è stato nel bene e nel male. Buona prova in generale, che permette di guardare avanti con qualche certezza in più. Sabato si andrà a Trecate per incontrare la Igor Volley, mentre il 15 novembre si tornerà al Palazzetto per un match di vertice contro l'Ascot Btm Moncalieri.

L'U18 di Chieri trionfa con un netto 3-0 su Bro Agridrone Villafranca (25-17, 25-9, 25-13). Oltre al risultato, che permette alla squadra di mettere in bisaccia tre punti importanti, da segnalare il rientro in campo di Arbore, dopo l’intervento al ginocchio per la rottura del legamento crociato.

In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley-Club76 Playasti ha ceduto 0-3 contro Libellula VAB (17-25, 23-25, 22-25). Weekend difficile per la squadra, che inciampa contro una formazione più completa e strutturata; qualche segnale di miglioramento, ma ancora non sufficiente per essere incisive nel momento giusto. Resta la consapevolezza di essere un gruppo con grandi potenzialità, ma serve un cambiamento caratteriale importante.

In U16 Gold il Club76 GS Pino Dragone cede 3-0 contro 4volley (25-21, 25-23, 25-17). Passo falso per Pino Dragone. Dopo un esaltante avvio di campionato, prima vera sconfitta per le ragazze di coach Bonuomo, che si arrendono a una ben organizzata 4Volley. La partita comincia in salita ad inseguire le avversarie, che dimostrano maggiore costanza e presenza in campo. Una partita con alti e bassi, non all’altezza di una squadra che ha mostrato ben altre prestazioni.

In U16 Regionale il Club76 L'Alba Volley supera Vol-ley Academy Volpiano per 3-2 (16-25, 25-22, 17-25, 25-13, 15-5). Una gara combattutissima quella di mercoledì sera, che ha visto la formazione di casa vincere al tie break. Le ragazze hanno conquistato due punti fondamentali per la classifica, riuscendo a mantenere il secondo posto. Dopo un primo set poco combattuto e con bassa convinzione, le ragazze riescono a imporre con determinazione il loro gioco nel quarto e quinto set, portando a casa la vittoria.

In U14 il Club76 Chieri Volleyball vince 2-3 contro Arona 72 (26-24, 25-23, 22-25, 20-25, 13-15). Seconda vittoria consecutiva in Under 14 Regionale per le ragazze di coach Ollino. Primi due set che vedono le “clubbine” lottare alla pari con le avversarie, che portano la partita al tiebreak. Quinto set che vede nuovamente le biancoblù partire male e cambiare campo sul punteggio di 8-4 per le padrone di casa. Grazie anche ai cambi del coach inizia un’altra rimonta che vede trionfare 15-13.