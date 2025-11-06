Giaguari Torino: sfida casalinga per l’U21 contro gli Honey Badgers Formigine

Per i Giaguari si tratta di cercare di togliere lo zero dalla casella delle vittorie, facendo fruttare il gran lavoro fatto in settimana e che ha già iniziato a far vedere i suoi frutti proprio a Roma, dove la prestazione dei torinesi è stata tutt’altro che negativa.

I Giaguari stanno crescendo partita dopo partita, e stanno limando quegli errori che avevano permesso alle Aquile di dilagare alla prima giornata nonostante una prestazione sicuramente sopra la sufficienza. La stessa cosa si è ripetuta a Roma, ed i Giaguari quasi riuscivano a fare il colpaccio e tornare a casa con una vittoria che non avrebbero demeritato.

La partita di sabato sarà un po’ un banco di prova per capire quali potrebbero essere le aspirazioni giallonere. Gli Honey Badgers arrivano da una vittoria alla prima giornata con i Trappers Cecina ed una pesante sconfitta subita dai Rhinos Milano la scorsa settimana, e rappresentano l’avversario ideale per testare le reali capacità dei Giaguari. Se il trend di miglioramento continuo si confermerà anche questa settimana, i Giaguari dovrebbero poter finalmente agguantare la prima vittoria stagionale.

Ferme la Under 15, che avrebbe dovuto giocare contro i Frogs, i quali si sono ritirati dal campionato proprio alla vigilia della prima giornata, e la Under 18, che sconta un turno di pausa prima di chiudere il girone di andata ospitando gli Skorpions Varese.

Appuntamento, dunque, a Ciriè (TO) al campo di Via delle Spine, sabato 8 novembre con kickoff alle ore 19:30 per assistere all’incontro Giaguari Torino - Honey Badgers Formigine.