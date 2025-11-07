Dodecarun, lo sprint finale comincia a Borgosesia  

La gara, giunta alla terza edizione, aveva il suo clou nelle prove giovanili, ma l’ingresso nel circuito ha dato interesse anche alle categorie assolute e master. «Siamo nati tre anni fa per ricordare il nostro consigliere Mario Frova – dice Claretta Miglio, responsabile del settore giovanile del GSA Valsesia, la società organizzatrice – Noi siamo specializzati nella corsa in montagna, ma volevamo creare un evento dedicato ai giovani, sui Mario teneva in modo particolare. La prova senior c’è sempre stata, ma era marginale. Questa edizione, grazie a Dodecarun, ci consente di valorizzarla, senza snaturare lo spirito del nostro evento».

Il percorso, quasi interamente pianeggiante con qualche piccola salita, si articola su un circuito di un chilometro tracciato all’interno di un bosco da ripetere sei volte (quattro per le donne). La partenza è alle 9.30 per le donne, alle 10 per gli uomini. La gara è valida anche per il titolo provinciale di cross per le categorie giovanili, assolute e master.

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, ci sono in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche dopo 17 prove:

UOMINI. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 861 punti; 2. Sovera (Atl. Saluzzo) 762; 3. Carrera (Casone Noceto) 747; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 611; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 521; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 361; 7. Celestre (Atl. Alessandria) 300; 8. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 270; 9. Scabbio (Atl. Novese) 265; 10. Perardi (Sport Project VCO) e Agoglia (Brancaleone AT) 250. SM35: 1. Sovera 810; 2. Carrera 747; 3. Vironda (Sisport) 255. SM40: 1. Arnaudo 687; 2. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 306; 3. Santimone (Borgeretto ’75) 168; SM45: 1. Pignocchino (Atl. Monterosa Arnad) 233; 2. Trinchero (Brancaleone AT) 225; 3. Daponte (Atl. Novese) 183. SM50: 1. Zanotti 585; 2. Agoglia 378; 3. Scabbio 313. SM55: 1. Mogni (Atl. Novese) 191; 2. Fasano (Atl. Novese) 148; 3. Bocchio (Atl. Novese) 139. SM60: 1. Chiabrera (Brancaleone AT) 280, 2. Cabella (Run of Made) 203, 3. Tomaghelli (Atl. Novese) 191. SM65: 1. Zucca (Acquirunners) 478, 2. Musso (Atl. Saluzzo) 376, 3. Asti (Atl. Novese 187. SM70: 1. Molinari (Atl. Trinese) 196, 2. Torti (Verdenero) 175, 3. Grigoletto (Atl. Novese) 159. SM75+: 1. Sasso (Verdenero) 138, 2. Pavese (Atl. Novese) 127, 3. Gallo (Acquirunners) 75.

DONNE. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus TO) 1032 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 779; 3. Primo (Borgaretto ’75) 647. 4. Laino (Brancaleone Asti) 566; 5. Rabbia (Brancaleone AT) 499; 46. Cammaleri (Borgaretto ’75) 454; 7. Borello (Atl. Canavesana) 262; 8. Giusto (Atl. Pinerolo) 260; 9. Jakubowska (Atl.Novese) 254; 10. Conoscenti (Borgaretto ’75) 237. SF35: 1. Cerutti (Sport Project VCO) 130; 2. Mates (Giannonerunning) e Giancaspero (DK Runners) 70; SF40: 1. Marchisa (Atl. Alessandria) 165; 2. Picchianti (Atl.Trecate) 146; 2. L’Epee (Roata Chiusani) 140. SF45: 1. Laino 606; 2. Gioia (Giannonerunning) 177; 3. Giribaldi (Atl. Novese) 123. SF50: 1. Ferro 799; 2. Giusto 458; 3. Conoscenti (Borgaretto ’75) 289. SF55: 1. Primo 657; 2. Rabbia 561; 2. Cammaleri 546. SF60: 1. Definis (Borgaretto ‘75) 178, 2. Gerbi (Frecce Bianche) 161, 3. Cazzulo (Delta Spedizioni) 125. SF65: 1. Sulis (Brancaleone AT) 387, 2. Villabruna (Atl Trinese) 281, 3. Gallia (Verdenero) 185. SF70: 1. Simoni (Bergamo Stars) e Borretta (Vittorio Alfieri) 60, 3. Mita (Maratoneti Genovesi), Sciarabbia (Atl. Pavese) e Vaghi (Atl. Pavese) 15. SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 120, 2. Lambro (Avis TO) e Vaccari (Atl. Santhià) 70.

L