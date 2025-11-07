Ricomincia il campionato: la Reale Mutua Torino ’81 Iren debutta alla Monumentale contro Futurenergy R.N. Sori

Una stagione sta per cominciare, dopo mesi di preparazione, i ragazzi di Simone Aversa sono pronti a scendere in vasca domani, per la prima giornata di regular season, davanti ai propri tifosi della piscina Monumentale di Torino .

Simone Aversa presenta il match: «Dopo circa due mesi di preparazione e con sette amichevoli disputate con squadre del nostro girone arriviamo all'esordio in campionato. Gli infortuni, le difficoltà e gli intoppi non sono mancati, ma ritengo che la squadra sia pronta. I ragazzi si sono allenati con impegno e continuità, trovando un buon amalgama. Nonostante si sia persa un po' di esperienza in acqua rispetto all'anno scorso, dobbiamo essere ambiziosi ed avere come obiettivo la vittoria ogni sabato, perché la squadra è forte e completa!».

Per poi continuare: «Affrontiamo il Sori, reduce dai play-off l'anno scorso, che si è rinforzata, nella quale spicca Luca Cupido, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi con gli USA. Ovviamente confidiamo nel supporto dei nostri atleti del settore giovanile e Master e nei nostri tanti sostenitori».

La partita si disputerà sabato 8 novembre alle ore 18:00 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Torino81live” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

Campionato che si struttura con due gironi da 12 squadre che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dall’ 8 novembre. La regular season terminerà il 9 maggio, poi seguiranno i play-off e i play-out. Ai play-off accederanno le prime quattro squadre di ogni girone, ai play-out le penultime e le terzultime di ogni raggruppamento. Le ultime classificate di entrambi i gironi verranno retrocesse.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: AGN Energia Bogliasco 1951, Chiavari Nuoto, Dream Sport, Futurenergy R.N. Sori, Mobilpesca Lavagna, Pallanuoto Bergamo, Piacenza Pallanuoto 2018, Reale Mutua Torino ’81 Iren, R.N. Arenzano, Spazio R.N. Camogli, Vela Nuoto Ancona, Waterpolo Milano Metanopoli.

Sud: Acquachiara ATI 2000, Anzio Waterpolis, Giorgini Ottica Muri Antichi, GLS Napoli Lions, Ischia Marine Club, Lemon Sistemi Waterpolo Palermo, Nuoto Catania, Onda Forte, Ortigia Academy, Pallanuoto Anzio 1954, Roma 2020, S.S. Lazio Nuoto.

PRIMA GIORNATA SERIE A2M GIRONE NORD:

AGN Energia Bogliasco 1951 – Spazio R.N. Camogli

Waterpolo Milano Metanopoli – Vela Nuoto Ancona

Mobilpesca Lavagna – Chiavari Nuoto

R.N. Arenzano – Piacenza Pallanuoto 2018

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Futurenergy R.N. Sori

Pallanuoto Bergamo – Dream Sport