Cuneo Volley alla vigilia del big match contro Trento

L’ultima volta che la Città di Cuneo ha vissuto il Big match in massima serie tra la formazione di casa e i trentini, correva l’anno 2013, in occasione della quinta giornata di andata della regular season disputata giovedì 14 novembre alle 20.30 in diretta Rai Sport 1. La casualità maggiore però è data dalla prima gara tra le due realtà sportive avvenuta nel Palasport di Cuneo, ovvero l’8 novembre 2000 alle ore 20.30 per il ritorno dei Quarti nella fase preliminare di Coppa Italia.

Domani, sabato 8 novembre 2025 alle ore 20.30, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, condotta da coach Matteo Battocchio e capitanata dal Libero Domenico “Mimmo” Cavaccini ospiterà l’Itas Trentino nella gara valevole per la 6^ giornata del girone di andata della SuperLega Credem Banca 2025/2026.

L’andamento della prevendita su Liveticket.it mostra il grande interesse del pubblico e degli appassionati di volley maschile verso questo confronto, con oltre 1.200 biglietti venduti oltre agli abbonamenti sottoscritti entro lo scorso weekend (campagna abbonamenti chiusa) si stanno raggiungendo a buon ritmo i tremila partecipanti e presumibilmente il fischio d'inizio di domani sera avverrà di fronte a 3.500 spettatori.

L’arrivo dei Campioni d’Italia in carica a Cuneo non poteva certo passare inosservato e tantomeno non essere onorato da un pubblico delle grandi occasioni, ma soprattutto la sensazione e il “profumo” che aleggia nell’aria cuneese, sotto i portici, tra le piazze e quello del ritorno della grande pallavolo, delle gare toste da giocare, belle da vedere, emozionanti da vivere.

Unico ex di giornata, il “veterano” per militanza con la maglia biancoblù, il centrale Lorenzo Codarin, friulano di nascita, cresciuto nelle giovanili del Trentino Volley dove ha vinto praticamente tutto e lanciato in SuperLega proprio dal Club trentino con 40 presenze all’attivo tra il 2018 e il 2020 in cui ha messo a segno 102 punti personali e inserito nel proprio palmarès un Mondiale per Club (2018) e una CEV Cup (2019).

«Sarà una partita ricca di emozioni perché affronteremo una delle squadre migliori del campionato e i Campioni d'Italia in carica. Quando si affrontano queste squadre si prova una sorta di felicità, una cosa che non molti possono provare e questa sensazione ti permette anche di tirare fuori quel qualcosa in più per permetterti di giocare meglio di come giochi di solito; contro le squadre più forti ti devi adeguare al livello ed è normale dare di più. Vivere qua in casa a Cuneo la SuperLega, dopo averla conquistata, è davvero una gioia immensa e indescrivibile. Affrontare Trento, la società che mi ha cresciuto e lanciato nel massimo campionato, è uno stimolo maggiore, che mi darà quel qualcosa in più per superarmi in campo. Da quando ho lasciato Trento ho sempre sognato il momento in cui lo avrei riaffrontato da avversario e finalmente questa possibilità è realtà e non vedo l'ora di giocarmela. Anche giocare punto a punto contro di loro sarà un obiettivo importante, loro sono forti in ogni fondamentale, soprattutto in attacco e hanno un palleggiatore che riesce a gestire e utilizzare al meglio tutti i suoi attaccanti. Dovremo pensare ai dettagli perché in alcuni momenti particolari del match potranno fare la differenza. Dopodiché penseremo anche alla tattica e lo studio fatto dallo staff ci permetterà di fronteggiarli al meglio » - così Lorenzo Codarin alla vigilia dell’imminente confronto con Trento.

Domani ad inaugurare l’anticipo del 6° turno, alle ore 18.00, saranno il Vero Volley Monza e il Cisterna Volley, mentre alle 20.30 sarà proprio il match tra la MA Acqua S.Bernardo Cuneo e l’ Itas Trentino (diretta DAZN) a chiudere la serata. Domenica due i confronti delle ore 18.00 tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona ( diretta DAZN) e al PalaPanini la Valsa Group Modena contro la Sonepar Padova. In chiusura del weekend il match delle 20.30 in diretta Rai Sport: Gas Sales Bluenergy Piacenza versus Sir Susa Scai Perugia. Il confronto tra l’Allianz Milano e la Yuasa Battery Grottazzolina andrà di scena come da precedente programmazione, mercoledì 19 novembre alle ore 20.30 in diretta Rai Sport.

Tutte le gare di SuperLega Credem Banca saranno trasmesse in diretta su VBTV e con il codice CUNEOVOLLEY10 i nuovi registrati Volleyball World riceveranno lo sconto del 10% sull’abbonamento.