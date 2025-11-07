Colpo BEA Chieri: Nicholas Giacomelli torna in arancio-nero

Sorpresa al PalaGialdo: BEA Chieri annuncia che Nicholas Giacomelli torna a fare parte del roster della Prima Squadra maschile arancio-nera. Sarà a disposizione di Coach Franz Conti già dalla trasferta di domani sera, sabato 8 novembre, a Corneliano d’Alba, pronto a scendere in campo e indossare nuovamente la maglia chierese.

Classe 2002, esterno completo, capace sia di creare gioco che di essere pericoloso con il suo uno contro uno, muove i primi passi a Galliate, città di cui è originario, per poi spostarsi a Novara e quindi a College Borgomanero. Giovanissimo, esordisce nell’allora C Silver con i colori di Arona Basket nella stagione 2020-21, dove contribuisce alla promozione in C Gold in un’annata di grandi sfide tra i bianco-verdi lacustri e BEA.

Dopo un’altra annata in riva al Lago Maggiore nel massimo campionato regionale, è la volta dell’arrivo a Chieri. In una stagione che vede i Leopardi arrivare alla finale per la promozione in Serie B Interregionale, Giacomelli è grande protagonista in campo e fuori, dove si inserisce benissimo nell’ambiente chierese.

Serie B raggiunta comunque da Giacomelli, per cui arriva la chiamata della Junior Casale. Nelle due stagioni nella capitale del Monferrato, cresce di partita in partita, dimostrando di essere un giocatore capace di incidere anche al piano di sopra.

Ora, il ritorno al PalaGialdo, con il pubblico chierese che non vede l’ora di riabbracciare un ragazzo che ha saputo entrare nel cuore di tutti sotto l’arco e che anche in questi anni lontano da Chieri è rimasto legato al progetto BEA.

«Siamo sempre rimasti in contatto e legati a Nicolas e alla sua famiglia – commenta il DS Stefano Piccionne – Siamo molto contenti del suo ritorno a BEA e che abbia voluto sposare di nuovo con decisione il nostro Progetto tra le tante offerte che aveva. Sarà un grande valore aggiunto dal punto di vista tecnico e umano per tutto il gruppo. Sicuramente ci darà una grande mano in campo ma anche nell’appassionare i nostri ragazzi: siamo felici che Nicholas torni in quella che è diventata casa sua!».

Le prime parole di Giacomelli dopo il ritorno a BEA Chieri:

«Tornare a Chieri per me è come tornare a casa. Ho bellissimi ricordi del periodo trascorso qui e sono contento di trovare tanti amici, come Coach D’Arrigo. Ricordo bene il calore del PalaGialdo, soprattutto nelle gare play-off che ho avuto l’onore di giocare quì, e non vedo l’ora di rivivere tutti insieme quelle emozioni. Cercheremo, tutti insieme, di raggiungere grandi obiettivi».