Tutto pronto per l’APT 2025/2026

Sono dodici le compagini ai nastri di partenza del 3° campionato invernale di padel a squadre targato “Errebi Mobility” organizzato dal CSI di Asti . Tra le conferme della passata stagione troviamo ben tre compagini sempre presenti fin dalla prima edizione: Asados, campioni in carica APT Bronze 2025, I Puntazos, finalisti nell’estivo e semifinalisti APT Gold 2025 ed F.T.P. Soc. Coop., vice campione APT Silver 2025 che ha confermato il roster dell’anno scorso con una new entry da Bologna che potrebbe aumentare notevolmente la qualità della squadra.

A queste si aggiungono Arena Padel Team, fresca di vittoria nella versione estiva provinciale che farà di tutto per confermare la propria leadership, Net King Padel, il nuovo nome degli Impensabili del circolo Waya, squadra rivelazione del CSI 2025 capace di approdare alla finalissima passando per per il girone più basso, ovvero il Bronze, e Hair House Asti, la denominazione dietro alla quale si cela Juve, campione in carica APT Silver 2025.

Tra le squadre di nuova formazione, molte sono quelle composte da giocatori già visti nelle squadre delle passate edizioni: la Waya, oltre ad Asados e Net King Padel, presenta Bazzuca Boys di Claudio Concetti e Uni Soluzioni di Andy Puppione, mentre Christian Garena e Philippe Armosino (ex Those Six) hanno costituito i Tremòni Padel. Gabriele Baseggio, ex giocatore di punta degli Asados, saluti i suoi compagni per la nuova avventura con I San Rock, insieme a debuttanti del panorama a squadre.

A completare il girone troviamo Il Pelu Padel Team, formata dal nucleo di giocatori del circolo “Il Martinetto” di Rocchetta Tanaro, e Bomber’s, squadra di Jody Moresco con all’interno alcuni giocatori ex-Juve.

I teatri delle sfide saranno i sempre presenti circoli CSI del nostro territorio, ovvero Asti Padel di via Gerbi e Waya Padel di corso Pietro Chiesa a cui si aggiunge il circolo di recente apertura Arena Padel Club di via Pigafetta 9 che metterà a disposizione i propri due campi di ultima generazione Premier Padel.

La prima fase partirà martedì 11 novembre all’Asti Padel con gli incontri delle 21:30 I Puntazos-Il Pelu Padel Team (campo 3) e Hair House Asti-Bomber’s (campo 4); si proseguirà mercoledì 12 alle ore 20 alla Waya con la squadra di casa Net King Padel che ospiterà Tremòni Padel, mentre all’Arena Padel dalle ore 21:30 i padroni di casa affronteranno i Bazzuca Boys sul campo 1, mentre di fianco si affronteranno F.T.P. Soc. Coop. e Uni Soluzioni.

Le dodici compagini si affronteranno in gare di sola andata per stabilire una classifica che le dividerà in due gironi nel ritorno: nel Gold le prime sei squadre si affronteranno nuovamente, così come faranno le ultime sei nel girone Silver. Al termine di questa seconda fase, le migliori quattro del Gold approderanno direttamente ai quarti di finale per il titolo APT Gold 2026, mentre le restanti otto si scontreranno in un turno preliminare, le cui perdenti accederanno comunque alle semifinali per il titolo APT Silver 2026.

Le finalissime per l’assegnazione dei titoli si svolgerà domenica 12 aprile presso l’impianto dell’Asti Padel, giornata in cui sarà premiato anche il miglior giocatore del ranking APT 2026.