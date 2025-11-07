La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 completa il dittico marchigiano ospitando Macerata

Dopo due trasferte consecutive la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna a giocare al PalaFenera , e dopo Vallefoglia affronta ora l’altra squadra marchigiana della Serie A1 Tigotà : la Cbf Balducci Hr Macerata . La partita, valida per l’ ottava giornata , si gioca in anticipo domani, sabato 8 novembre , con fischio d’inizio alle ore 20 . Oltrepassato il giro di boa del girone d’andata, il match oppone due squadre distanziate in classifica da 3 punti, Chieri quinta a quota 14, Macerata sesta a 11. Si tratta dunque di uno scontro diretto che mette in palio punti importanti anche in ottica Coppa Italia. A conferma del buon momento di entrambe le formazioni, tanto le ragazze allenate da Nicola Negro quanto quelle di Valerio Lionetti hanno vinto tre delle ultime quattro partite e sono reduci da un successo esterno per 1-3. Favorevoli alle biancoblù gli unici due precedenti, mentre le ex sono tre, tutte nel roster di Macerata: Giulia Bresciani, Giorgia Caforio (già coppia di liberi nel primo anno di A1 di Chieri) e Asia Bonelli.

Alla vigilia della gara a fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è Anastasia Cekulaev: «Le ultime partite, soprattutto la scorsa settimana, sono state molto impegnative. Come previsto il campionato è di nuovo molto competitivo, con tante squadre di alto livello, inclusa la nostra. Nell’ultima partita contro Vallefoglia abbiamo dimostrato un grande spirito di squadra e lottato insieme per l’intera partita. Sono molto felice di far parte di questo gruppo. Ora ci aspetta Macerata. Credo dovremo iniziare in modo molto aggressivo e dominante e mantenere la disciplina in ogni aspetto. Soprattutto, però, dobbiamo restare uniti come squadra e scendere in campo con fiducia».

La centrale conclude con un breve bilancio di questi suoi primi mesi in biancoblù: «Chieri è una città bellissima con tanti tifosi fantastici. Mi piace molto passeggiare per la città e prendere un caffè: l’atmosfera è davvero piacevole. La stessa cosa la penso nel club: è un ambiente di lavoro molto positivo e confortevole!».