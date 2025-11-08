Reale Mutua Torino ospite di Rimini al “Flaminio”

La formazione di coach Paolo Moretti è reduce da due sconfitte piuttosto nette, a Bologna contro la Fortitudo e in casa contro Forlì, che hanno messo in evidenza due aspetti da correggere con urgenza: da un lato, la scarsa produzione offensiva — Torino è infatti ultima nel campionato per punti segnati per possesso (0.99), percentuale da due (45%) e da tre punti (29%) — e dall’altro la mancanza di continuità nei 40 minuti: infatti, su nove gare giocate finora, in ben sei incontri i gialloblù hanno concesso almeno un quarto con oltre 10 punti di scarto, un dato che fotografa bene la tendenza dei gialloblù a cascare in momenti di blackout in questa prima parte di stagione.

Sul fronte positivo, spicca il rendimento dominante di Robert Allen, attuale miglior realizzatore (21.1 punti di media) e miglior rimbalzista (10.2) dell’intera Serie A2, oltre che leader assoluto per doppie-doppie (5 in 9 partite). L’energia e la costanza del lungo americano rappresentano una delle certezze su cui la Reale Mutua intende costruire il proprio riscatto, anche se ovviamente sarà necessario anche l’apporto del resto del gruppo nel momento in cui le difese avversarie presteranno particolare attenzione al lungo nativo della Florida.

Domenica, l’avversaria sarà una Rimini costruita con ambizione e qualità, dopo la promozione sfiorata lo scorso anno. Il gruppo guidato da coach Sandro Dell’Agnello ha confermato gran parte del proprio nucleo e aggiunto elementi di spessore per competere stabilmente ai vertici del girone. Finora i romagnoli hanno raccolto un bilancio di 5 vittorie e 4 sconfitte, reduci dal ko di misura sul campo di Livorno, ma restano una delle squadre più temibili del campionato, soprattutto davanti al pubblico del PalaFlaminio.

L’assistant coach torinese Flavio Bottiroli ha presentato così la sfida: «Affrontiamo una squadra costruita con grande intelligenza e ambizione, capace di giocare una pallacanestro di altissimo livello. Rimini è un gruppo completo: pericoloso sul perimetro con Denegri, Robinson, Marini e Tomassini, e solido dentro l’area con Camara, Simioni, Ogden e Leardini. In casa è una squadra che non può permettersi passi falsi e che ha come obiettivo dichiarato quello di stare nelle prime posizioni. Però noi dobbiamo concentrarci su noi stessi: vogliamo essere intensi, aggressivi, energici e pronti a giocare faccia a faccia con un’avversaria che, specialmente davanti al proprio pubblico, è sicuramente una delle più competitive del campionato».

GLI AVVERSARI

Roster profondo e di grande qualità per la Dole Basket Rimini, che dovrà però fare a meno della guardia americana Gerald Robinson, infortunato. Coach Dell’Agnello potrà comunque contare su un reparto esterni di grande esperienza e talento, con Daniele Denegri (ex Tortona e Vanoli Cremona), Pierpaolo Marini (da anni uno dei migliori realizzatori italiani della categoria) e i veterani Giovanni Tomassini e Luca Pollone, giocatori affidabili e pericolosi sul perimetro. Sotto canestro, Mark Ogden garantisce punti e versatilità, mentre Gora Camara, Alessandro Simioni e Giacomo Leardini assicurano fisicità, energia e solidità nei pressi del ferro.

INJURY REPORT

Indisponibile Matteo Ghirlanda, che sta proseguendo il suo percorso riabilitativo al ginocchio destro dopo l’intervento chirurgico al legamento crociato anteriore.

MEDIA

Diretta streaming su LNP Pass.

INFO BIGLIETTI

Come da disposizioni della Prefettura di Rimini, è in vigore il divieto di vendita dei biglietti di ogni settore del Palasport Flaminio ai residenti nella provincia di Torino, a seguito delle rilevazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive sugli episodi avvenuti nel corso dell’ultima partita di campionato al Pala Gianni Asti tra Reale Mutua Torino e Unieuro Forlì.