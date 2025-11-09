Tuttosport.com
La Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia contro il R.N Sori all’ultimo secondo

Match intenso e combattuto alla Piscina Monumentale, dove i gialloblù rimontano nel finale l’8-11 firmato dai liguri e trovano il pareggio con Tononi a sei secondi dalla sirena, inaugurando la stagione con carattere e cuore
4 min
La Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia contro il R.N Sori all’ultimo secondo

Finisce 11-11 la prima giornata di campionato di Serie A2 maschile tra la Reale Mutua Torino ’81 Iren e il R.N. Sori. È stato un match equilibrato fino al terzo tempo di gioco, i liguri trovano il massimo vantaggio (8-11) a due minuti dal termine, ma i padroni di casa con grinta ed orgoglio acciuffano il pareggio con Tononi a sei secondi dalla sirena finale.

LA PARTITA:

Inizia il match e il Sori passa in vantaggio con la rete di Monari, ma la Torino ’81 risponde con le reti di Tononi in superiorità numerica e Costa. I gialloblù attaccano e fanno il 3-1 con il rigore trasformato da Lisica. I liguri reagiscono con il gol di Monari e Villa pareggia i conti sul 3-3. Si entra in acqua per il secondo tempo di gioco e Brambilla segna il 3-4, Tononi riporta il match in parità ma Cupido riporta i liguri sul +1 in superiorità numerica.

Al cambio vasca la Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia con Novara, ma il Sori risponde con Pianezza in superiorità numerica per il 5-6. I ragazzi di Simone Aversa attaccano: Abate fa il 6-6 e Colombo realizza la superiorità numerica del 7-6. Il Sori non molla e pareggia con Bisso, ma Lisica riporta i padroni di casa sul +1. Si ritorna in acqua per l’ultima frazione e il Sori inizia a macinare gioco: Villa trova una tripletta in pochi minuti che vale l’8-10 e Brambilla aumenta il vantaggio sul +3. La Torino ’81 rialza la testa con Tononi che segna la rete del 9-11 e con il croato Lisica che sigla il -1. A sei secondi al termine della sfida è ancora Tononi a superare Benvenuto e fa gioire i tifosi della piscina Monumentale con il gol dell’11-11 finale.

LE ANALISI:

Le parole di Simone Aversa al termine dell’incontro: «Un punto guadagnato perché sotto di tre reti a due minuti dal termine la partita era compromessa. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché non hanno mollato, sono rimasti tutti concentrati fino alla fine del match e hanno creduto nella rimonta. Dobbiamo, però, lavorare su una serie di errori gratuiti commessi durante la partita che ci sono costati cari. il Sori ha disputato un'ottima partita e ha fatto vedere quanto siano forti difensivamente in marcatura sui centri boa, è una squadra preparata e molto organizzata con più qualità rispetto all'anno scorso. Noi abbiamo margini di miglioramento, ci muoviamo in classifica solo di un punto, però, ho visto il giusto atteggiamento in acqua ed è un buon punto di partenza!»

Le parole di Marco Raviolo: «È stata una partita dai più risvolti davanti ad una bella cornice di pubblico. Alla fine, siamo riusciti a recuperare negli ultimi due minuti tre gol con una buona reazione. Non è stata una bella partita dal punto vista estetico, ma portiamo a casa un punto che, visto come si era messo il match, diventa un punto guadagnato».

IL TABELLINO:

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – FUTURENERGY R.N. SORI   11-11
Parziali (3-3; 1-2; 4-2; 3-4)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 3, Abate 1, Tononi 4, Romeo, Coccia, Costa 1, Ermondi, Cassia, De Luca, Novara 1, Colombo 1, Romanazzi, Aichino. All. Aversa.
FUTURENERGY R.N. SORI: Benvenuto, Pianezza 1, Brambilla 2, Bottarelli, Villa 4, Cupido 1, Rezzano, Monari 2, Cocchiere, Cimarosti, Bisso 1, Gandoglia, Medri, Liccardo. All. Molina.

GLI ARBITRI: BRAGHINI - ALESSANDRINI
LE NOTE: Uscito per limite di falli Cupido (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 4/15 + un rigore e Futurenergy R.N. Sori 4/10 + un rigore.

