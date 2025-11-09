Che cuore Cuneo. I biancoblù a un passo dal punto con Trento

Un primo set punto a punto con i padroni di casa che partono avanti e nonostante qualche recupero mantengono il gap che li porta al 25-21 finale. Tuttavia, il livello e l'esperienza dei trentini è tale da resettare, ricalibrare e affrontare sugli scudi la seconda frazione (75% di positività in attacco), oltre ad aggiudicarsela per 25-18. Nel terzo set i cuneesi salgono in ricezione, ma i muri e l'attacco resta invariato, mentre gli ospiti con Bartha titolare al posto di Torwie dimezzano gli errori. Il parziale si chiude sul 25-19 per Trento.

Il cuore di Cuneo in campo e sugli spalti infiamma sin dall'inizio il quarto round (9-6). Quel qualcosa in più che sale proprio quando si è portati a dimostrare di più, i biancoblù lo mettono in ogni azione con difese, recuperi e attacchi di altissimo livello. Una partita che è uno spettacolo da giocare e da vedere (23-23). Funesta la battuta in rete di Zaytsev e fulmineo Ramon ad approfittare del set ball regalato. Itas Trentino si aggiudica il match per 3-1.

Mvp della serata Alessandro Michieletto, premiato da Stefano Marchisio di Lagnasco Group - Eplì mela, sponsor del match day. Lo schiacciatore azzurro, campione del mondo, è anche il Top scorer dell’incontro con 21 punti personali.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Mendez schiera: Sbertoli palleggio, Faure opposto, Flavio e Torwie al centro, Michieletto e Ramon schiacciatori; Laurenzano (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Questa è una squadra che se riesce a giocare con energia in campo può fare bene. Peccato per il finale del quarto set. Ho provato un cambio che purtroppo non ha funzionato, ma che nella nostra testa poteva dare più solidità, ma fa parte del gioco e della crescita dei giocatori e del gruppo. Credo si sia visto quanto ha fatto la squadra stasera contro una delle migliori compagini del campionato».

Prossimo appuntamento in casa dei cuneesi Domenica 23 novembre alle ore 16.0 contro Valsa Group Modena, mentre le prossime due a calendario saranno in trasferta: la prima a Perugia infrasettimanale giovedì 13 novembre alle ore 20.30 in diretta su Rai Sport, mentre la seconda a Grottazzolina domenica 16 novembre alle ore 18.00 in diretta esclusiva su VBTV.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Itas Trentino 1-3

Parziali (25-21/18-25/19-25/23-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Feral 18, Stefanović 9, Codarin 6, Sedlacek 15, Zaytsev 12; Cavaccini (K) (L1); Oberto, Cattaneo 3, Copelli 1. N.e. Giraudo, Colasanti, Barbi, Sala (L2).

All.: Matteo Battocchio

Aiuto All.: Mauro Rizzo

Aiuto All.: Fabio Genre

Ricezione positiva: 49%; Attacco: 55%; Muri 1; Ace 1.

Itas Trentino: Sbertoli 1, Faure 15, Flavio 9, Torwie 0, Michieletto 21, Ramon 15; Laurenzano (L1); Pesaresi, Bartha 5, Garcia,. N.e. Bristot, Giani, Acquarone, Sandu (L2).

All.: Marcelo Mendez

II All.: Adriano Di Pinto

Ricezione positiva: 48%; Attacco: 62%; Muri 7; Ace 3.

Durata set: 27’, 22’, 25’, 35’.

Durata totale: 109’.

Arbitri: Caretti Stefano, Goitre Mauro Carlo, Venturi Giuliano.