Igor Agil Volley: punto prezioso per la serie B2 contro L'Alba Volley

Gran parte del match giocato ad altissimo livello e un punto conquistato. Nella quinta giornata di serie B2 la Igor Agil Volley cede all’ Alba Volley 2-3 (25-21; 21-25; 25–23; 12-25; 3-15). Maestrelli opposto a Bianco, Ojienelo e Sella al centro, Franchini e Zillio bande, Pasqualini libero (in campo durante il match Laneve, Bertini, Fikaj e Mihali). Partono bene le Igorine (3-1) ma Alba impatta ed è punto a punto (7-7). Break Igor che si fa sentire a muro e in battuta (10-7). Dopo un lungo scambio è 11 pari, Franchini in diagonale ed è pausa ospiti (14-12). Di nuovo punto a punto fino al 20-18 e pausa Alba. La Igor allunga 22-18 e con tanta energia chiude 25-21.

Alba prova a rispondere a tono (0-4), la Igor rimonta ed è 5 pari. Si procede punto a punto fino al 13 pari con muro di Sella, poi è break Alba e sul 13-16 Galesso richiama le sue. Non cambia la musica e ancora pausa Igor 14-19. Al rientro Laneve accorcia 18-21, sul 19-24 due errori ospiti allungano il set che poi finisce 21-25.

Ancora Alba con ottima partenza (0-5), la Igor rimonta e dopo un lungo scambio Maestrelli sigla l’8-10. Si fa sentire il muro Igor (10-12), Alba però allunga ed è time out sull’11-15. L’ace di casa vale il 14-15, Franchini e Ojienelo ricuciono e sul 19-20 è pausa per Alba. Laneve per il 23-21, Alba sta lì 23-23 ma le Igorine sono affamate: 25-23.

Nel quarto set l’avvio è equilibrato (3-2), poi Alba fa il break e sul 4-10 è pausa Igor. Alba preme sull’acceleratore e le Igorine faticano a ricucire (7-18). Il finale è ospite per il 12-25. Il set corto è la prosecuzione del quarto: Alba avanti 0-3 e pausa per Galesso; il cambio campo è sul 2-8 e le Igorine continuano a lottare ma le avversarie ci mettono il punto fermo: 3-15.

Igor Agil Volley - L’Alba Volley 2-3

Parziali (25-21; 21-25; 25–23; 12-25; 3-15)

Igor: Laneve, Pusterla, Franchini, Fikaj, Bertini, Zillio, Bianco, Sella, Ojienelo, Mihali, Maestrelli, Pasqualini (L), Bagarotti (L). All. Galesso.

Alba: Rivetti, Faietta, Redaelli, Putzulu, Marengo, Casarin, Alessandria, Faure Roland, Dametto, Pechino (L), Bonini, D’Orta, Appiah. All. Barisciani.