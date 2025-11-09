Asti Mens Sana: l'U14 Gold sconfitta a Novara

Sabato 8 novembre, presso il Pala Don Bosco di Novara, si è disputata una vivace e combattuta partita tra l’ Under 14 Gold dell’ Asti Mens Sana e i pari età del Basket Novara . L’incontro si è concluso con la vittoria dei padroni di casa, che hanno prevalso con il punteggio di 97-70 .

Il Basket Novara ha imposto fin da subito un ritmo elevato, dominando il primo quarto con intensità e precisione, costruendo un vantaggio significativo che ha indirizzato l’andamento del match. L’Asti Mens Sana ha faticato a contenere l’iniziativa avversaria nella prima fase, ma ha mostrato carattere e determinazione nel corso della gara.

Nei due quarti finali, i ragazzi astigiani hanno reagito con orgoglio, riuscendo a ridurre parzialmente il divario grazie a una maggiore aggressività difensiva e a buone soluzioni offensive.

I ragazzi allenati da coach Amico tornano in palestra per preparare al meglio la prossima sfida casalinga contro il Fulgor Omegna, in programma sabato 15 novembre.

Asti Mens Sana: Beretta, Caterisano, Cellino, Fea, Finco 23, Iudicelli 11, Marcu 16, Mulaj 13, Piazza 3, Viano 4. Coach Riccardo Amico, Ass. Pietro Rattazzo.

















