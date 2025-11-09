Dodecarun, Carrera vince nettamente il cross di casa

«Non sono uno specialista del cross, ma dopo un paio di assenze avevo perso qualche punto nella classifica del Dodecarun. E poi io vivo a Borgosesia. Dopo tante trasferte è stato bello correre a casa». Francesco Carrera ha vinto nettamente il Trofeo Mario Frova di Borgosesia, cross di 6 chilometri su un percorso nervoso, con qualche salita a spezzare il passo degli atleti. L’atleta di casa (ma tesserato per il team campione d’Italia del Casone Noceto) ha preso la testa del gruppo fin dalla partenza, lasciando poche speranze al vincitore dell’edizione 2024, Nicolò Fontana (Fulgor Prato Sesia): sul traguardo 21 secondi hanno separato i due: 20’13” contro 20’34”.

«Lo scorso anno l’ho battuto – ha detto Fontana – ma lui non era nella stessa condizione di oggi. Così avevo davvero poche speranze».

Con la vittoria di oggi, Carrera è risalito al secondo posto in classifica, ma soprattutto ha ridotto a 54 i punti che lo separano dal leader Alessandro Cafasso: il primo vincitore del circuito sarà quindi deciso dalle ultime due prove in calendario: la Sei Miglia di Piossasco domenica prossima e il Giro di Dino del 23 novembre.

Tutto già deciso, invece, in campo femminile, dove Sofia Cafasso ha un vantaggio ormai incolmabile nei confronti delle inseguitrici. Oggi, a Borgosesia, la vittoria è andata a un’atleta al debutto nel circuito, la diciannovenne di Borgomanero Silvia Signini (Bracco Atletica) – specialista delle siepi – che ha guidato fin dal primo metro il gruppo delle atlete, partite insieme alla categoria allievi maschile. «Un bel tracciato – ha detto – impegnativo e molto tecnico». Signini ha chiuso i 4 chilometri della prova femminile in 15’12”, precedendo Stefania Pulici e la master astigiana Debora Ferro, che ha così consolidato il suo secondo posto nella classifica generale.

«Una bella mattinata di gare – ha commentato Carluccio Chiara, dirigente del Gsa Valsesia (ma in gioventù compagno di squadra del campione olimpico di maratona Gelindo Bordin alla Gaac Paf Verona) – Siamo entrati nel circuito Dodecarun perché Carrera ci ha presentato Giorgio e Goggi: un incontro tra appassionati di atletica che ci ha subito fatti sentire vicini».

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross (Borgosesia era la tappa numero 18): la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, ci sono in palio premi per circa 70.000 euro.

RISULTATI. Uomini. 1. Carrera (Casone Noceto) 20’13”; 2. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 20’34”; 3. Guglielmetti (Fulgor Prato Sesia) 21’03”, 4. Basso (Gsa Valsesia) 21’12”; 5. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 21’16”; 6. Eldrissi (Atl. Santhià) 21’27”; 7. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 21’32”; 8. Brignone (Gsa Valsesia) 22’09”; 9. Poletti (Fulgor Prato Sesia) 22’15”; 10. Mersi (Fulgor Prato Sesia) 22’20”. Donne. 1. Signini (Bracco Atletica) 15’12”; 2. Pulici (Brontolo Bike) 15’38; 3. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 16’21”; 4. Feo (Gsa Valssia) 17’26”; 5. Laino (Brancaleone Asti) 17’42”; 6. Chiara (Gsa Valsesia) 18’07”; 7. Defilippi (Gsa Valsesia) 18’05”; 8. Poletti (Fulgor Prato Sesia) 18’26”; 9. Rabbia (Brancaleone Asti) 19’19”; 10. Bacchetta (Gsa Valsesia) 19’27”.

CLASSIFICA. Uomini. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 861 punti; 2. Carrera (Casone Noceto) 807; 3. Sovera (Atl. Saluzzo) 762; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 663; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 521; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 377; 7. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 318; 8. Celestre (Atl. Alessandria) 300; 9. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 288; 9. Agoglia (Brancaleone Asti) 270; 10. Scabbio (Atl. Novese) 265. Donne. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus TO) 1032 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 825; 3. Primo (Borgaretto ’75) 657. 4. Laino (Brancaleone Asti) 618; 5. Rabbia (Brancaleone Asti) 563; 6. Cammaleri (Borgaretto ’75) 464; 7. Giusto (Atl. Pinerolo) 290; 8. Borello (Atl. Canavesana) 262; 9. Sulis (Brancaleone Asti) 261; 10. Jakubowska (Atl.Novese) 254.