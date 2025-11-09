Un podio Nazionale per la S.G. Concordia ! Arrivare ad un Campionato Nazionale è sempre una grande emozione, ed arrivare su un podio Nazionale è il sogno di tutte le ginnaste che partecipano al Campionato.

Sogno che si è realizzato per Alessandra Bellone, ginnasta della Società chivassese che ha conquistato un Argento nel Campionato Nazionale di Specialità Gold che si è svolto al Palamare di Caorle da venerdì a domenica scorsi, con l’organizzazione della Società Novagym.

Sulla pedana veneta è sceso un folto gruppo di Concordine: le Senior Elisabetta Digitali e Alessandra Bellone, e le Junior Daria Molinari, Chloe Catena, della Società Polisportiva Varese in forza alla Concordia per il 2025, e Arianna Caliman, allenata dalla Cuneoginnastica, anche lei tesserata Concordia per l'anno in corso.

Del team chivassese faceva parte anche Noemi Sgueglia, ancora per pochi mesi in gara con i colori della Società Zenith Chieri, ma allenata ormai nella Concordia, dopo la chiusura del settore agonistico della Società chierese.

Un confronto impegnativo e difficile, quello avvenuto sulla pedana Nazionale, a cui sono giunte, dopo le selezioni delle Interregionali, solo le ginnaste che hanno ottenuto il pass riservato, per ogni attrezzo, alle prime tre classificate in ogni Zona Tecnica , a cui si è aggiunto un numero di ginnaste ricavate dalle classifiche unificate delle Zone Tecniche, per arrivare a 20 in totale per ogni Specialità.

Alto quindi il livello della competizione, con ginnaste esperte e motivate, tutte con l’obiettivo di conquistare il Titolo Nazionale. Una gara “secca”, con 20 ginnaste in gara per ogni attrezzo, dove si richiedono esercizi perfetti e dove la minima sbavatura ed il più piccolo errore possono determinare differenze importanti nelle posizioni finali.

Un buona gara per le ginnaste della Concordia, che si sono piazzate tutte nella parte alta della classifica.

Le prime a scendere in pedana sono state le Junior 2, dove Daria Molinari si è piazzata al 5° posto alle clavette, a pari merito con Noemi Sgueglia, che ha ottenuto il 5° posto anche alla palla.

Hanno centrato il podio Arianna Caliman, che ha conquistato l’Argento sia alla palla che al nastro, e Chloe Catena, Argento alle clavette.

Per le Senior 2, la gara si è svolta fra la serata di sabato e la mattinata di domenica: Elisabetta Digitali ha gareggiato sabato con il cerchio, piazzandosi al 6° posto, mentre domenica ha eseguito la prova al nastro, dove ha concluso all’11° posto.

Infine, è toccato alle Senior 1, dove Alessandra Bellone è scesa in pedana domenica per la specialità palla: con un esercizio di grande carattere, Alessandra si è posizionata subito in testa alla classifica, dove è rimasta fino alla fine, concludendo a pari merito con un’altra ginnasta piemontese.

Soddisfazione per le tecniche Clara Shermer e Selene Osti, che portano a casa questo prestigioso risultato e si preparano ad affrontare, il prossimo weekend, un’altra gara nazionale, con il Campionato Nazionale di Categoria Gold Allieve, a riprova dell’altissima qualità del lavoro svolto all’interno della Società chivassese, in tutti i gruppi di età e livelli competitivi.