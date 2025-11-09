Doppio pareggio per l’USD Tennis Beinasco: arriva la salvezza in Serie A2 femminile

Sono giunti due pareggi per l’ USD Tennis Beinasco nell’ultima giornata della fase a gironi della serie A2 e della serie A1 a squadre femminili. Quello in A2, arrivato sui campi del CT Bologna, ha assicurato alla formazione piemontese la permanenza in categoria grazie al secondo posto finale nel gruppo. Protagonista assoluta della sfida la giovane Gaia Maduzzi, che prosegue la sua costante crescita.

Talento e divertimento nelle sue corde e successi prima in singolare, per 6-2 6-3 contro Sofia Nami Samavati, poi in doppio a fianco di Giulia Pairone (doppio 6-1 rifilato al tandem rivale). Sconfitte invece negli altri due singolari giocati da Giulia Pairone e Anastasia Grymalska.

In serie A1 il pareggio casalingo contro le campionesse in carica dell’AT Verona ha decretato il terzo posto nel girone (vinto dal CT Palermo) e costringerà ai play-out le tenniste del Beinasco che saranno impegnate nella giornata del 23 novembre a Padova contro le venete che hanno chiuso al quarto posto l’altro raggruppamento. Il ritorno lo giocheranno il 30 novembre, tra le mura amiche, per rimanere in A1.

Oggi la situazione si è complicata per le tenniste capitanate da Giulia Gatto Monticone dopo lo 0-2 iniziale. In sequenza sono arrivate le sconfitte di Federica Di Sarra, che non ha capitalizzato il vantaggio di 5-2 nel primo set contro Angelica Raggi (al termine vittoriosa 7-5 6-2) e di Irina Bara contro Aurora Zantedeschi (6-3 7-6 lo score). Ha pensato la giovane Maria Canavese a riportare nel match le compagne battendo 7-6 (2) al terzo set Stella Cassini.

Il doppio, decisivo per il pareggio, ha infine visto Irina Bara e Federica Rossi superare con un netto 6-1 6-2 Cassini e Canteri. Ora cuore e concentrazione verso le due sfide per mantenere la serie A1.