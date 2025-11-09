Eurogymnica vince tre Titoli Italiani, Capriolo due volte più Ciobanu

Si chiamano Giulia Capriolo e Nicole Ciobanu e hanno conquistato 3 titoli italiani lo scorso weekend a Caorle, durante i Campionati italiani di Specialità Gold, rispettivamente con palla e nastro la prima e con le clavette la seconda, entrambe tra le Junior 1. Nella manifestazione organizzata con attenzione dalla Novagym, sono riuscite a sbaragliare la concorrenza, numerosissima ed agguerrita e a rendere indimenticabile la trasferta del club presieduto da Luca Nurchi, portando addirittura a 52 il numero di titoli nazionali vinti da quando l'associazione è nata, nell' ormai lontano 1987.

Da tempo, in squadra sì scommetteva su chi avrebbe avuto l'onore di portare il cinquantesimo Tricolore nella bacheca di via Cavour, ulteriore stimolo a fare risultato in Veneto. A riuscirci proprio la Capriolo, con la palla, attrezzo che già lo scorso anno le aveva regalato un bronzo e che questa volta non ha potuto negarle il metallo più prezioso, vista la limpida prestazione fornita. La torinese ha messo insieme un 22,733 di quasi un punto superiore alla prima delle inseguitrici, non poco a questo livello, che l'ha spedita direttamente sul gradino più alto del podio dove poco dopo è risuonato l'inno di Mameli, dedicato proprio a lei. In giornata di grazia, abbandonati i timori della vigilia, immunizzata da qualsiasi pensiero negativo, Giulia si è rituffata in pedana imbracciando il nastro, concedendo il bis anche con i più tipico degli attrezzi della ginnastica ritmica: 21,100 questa volta, oro sì ma in una classifica più serrata, dove anche il minimo errore avrebbe potuto essere fatale.

Tra questi due titoli italiani, si è intrufolata anche la Ciobanu che, sorteggiata come ventesima, ovvero ultima ginnasta a cimentarsi con le clavette, ha regalato un magistrale coupe de théâtre al pubblico assiepato sulle gradinate del Palamare. Infatti, fino all'ultimo respiro, la gara era stata condotta in maniera esemplare dalla romana Emma Zaccaria (22,300), superata proprio sul filo di lana da Nicole (22,433) che si laureava così campionessa italiana con solo 0,133 centesimi di vantaggio.

Una trasferta memorabile che avrebbe potuto addirittura trasformarsi in leggendaria se anche le due Senior 1 in gara fossero riuscite domenica, magari con un pizzico di fortuna in più, a imitare Nicole e Giulia.

Alessia Pala ed Eglissa Lika si sono portate a casa rispettivamente uno e due argenti, giocandosi il primato Nazionale fino all'ultimo. Sfuggito l'oro, Alessia ha comunque migliorato la prestazione dello scorso anno quando aveva conquistato un bronzo con la palla. Questa volta, con lo stesso attrezzo, la stellina bianco blu ha vinto l'argento (21,550), condividendo il secondo gradino del podio con un'altra piemontese, Alessia Bellone della Concordia. La Lika poi, per due volte ha sfoderato il meglio del suo repertorio senza riuscire ad incassare il bottino pieno. Campionessa italiana in carica con le clavette, si è dovuta piegare alla leadership di Bianca Peruzzi della Montelupo, che l'ha preceduta di soli 0,233 pt. e poi ha vinto il secondo argento al nastro (22,167). Praticamente due prestazioni di eccellenza che hanno sottolineato una volta in più il talento della volpianese, che con questa gara ha concluso il lavoro da individualista in un 2025 che l'ha vista protagonista anche in Serie A.

Cecilia Quarello e Stefania Straniero tra le Senior 2, hanno concluso la gara con le clavette al nono e decimo posto mentre la Coppia Alessia Laghezza e Nicole Gazzi si è piazzata sesta. Anna Russo, Junior 2, tredicesima col cerchio.

Da lunedì il focus si sposta sulla fase nazionale dell'ultimo campionato individuale del 2025, l'Allieve Gold, in programma ad Alba Adriatica.