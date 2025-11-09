Reale Mutua Torino lotta fino alla fine, ma cede nel finale a Rimini

Non bastano l’orgoglio e un buon atteggiamento mostrato per tutti i 40 minuti per la Reale Mutua Basket Torino che al PalaFlaminio di Rimini incassa la sua terza sconfitta consecutiva nella 10^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West . Sul campo romagnolo i gialloblù sono stati in partita dall’inizio alla fine, tenendo testa a una formazione di grande talento e dando vita a una sfida equilibrata per larghi tratti con la Dole Basket di coach Dell’Agnello. Ancora una volta, però, gli uomini di coach Moretti hanno dovuto fare i conti con le percentuali al tiro, venendo penalizzati da un 7 su 29 (24%) da tre punti ma anche da un 19 su 33 (57%) ai tiri liberi. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca perché, nonostante le conclamate difficoltà al tiro, il gruppo di coach Moretti è riuscito comunque a costringere i romagnoli a un finale in volata, grazie al massimo stagionale di MaCio Teague (25 punti), salvo poi perdere con uno scarto di un solo possesso. Il risultato finale è 75-72. Torino ora vede il suo bilancio aggiornato a 4 vittorie e 6 sconfitte e rimarrà lontano dalla Mole ancora per qualche giorno, con il turno infrasettimanale a Scafati fissato per questo mercoledì.

QUINTETTI

Rimini: Denegri, Marini, Pollone, Ogden, Camara

Torino: Schina, Teague, Tortù, Allen, Bruttini

La Reale Mutua entra in campo al PalaFlaminio con la faccia giusta, mostrando attenzione e aggressività in difesa, mentre in attacco i gialloblù approfittano di un’ottima partenza di Teague per condurre il punteggio nei primi minuti di gioco. Il vantaggio torinese però non dura, perché si accende Marini mentre la difesa romagnola inizia a forzare dei passaggi a vuoto agli uomini di coach Moretti. Alla prima pausa Rimini è avanti 22-20.

Il quintetto dinamico con Tortù da 4 e Allen da 5 permette ai gialloblù di cambiare marcia per aggredire nel migliore dei modi i primi minuti della seconda frazione, trovando non solo il sorpasso ma anche un break di 13-1 per allungare sul +10 (23-33 dopo la rubata e il layup in contropiede di Massone). Coach Dell’Agnello schiera una zona per rallentare il gioco gialloblù e Rimini torna a farsi sotto con l’esperienza e il talento di Marini e Denegri, per trovare il nuovo vantaggio romagnolo con cui si chiude la prima metà di gara sul 39-38.

Alla ripresa, Torino attacca bene il ferro e carica di falli i romagnoli con le iniziative individuali di Teague e Allen, mentre Denegri illumina il pubblico di casa con colpi di talento per tenere ancora tutto in perfetto equilibrio (46-46 al 25’). La Reale Mutua però continua a far fatica a trovare continuità al tiro da tre mentre Rimini colpisce con Ogden e Simioni per provare a dare una scossa all’economia della partita, ma Torino risponde bene ancora con Teague, bravo a prendersi le responsabilità sul perimetro. Reale Mutua che però non ha ancora fatto i conti con Tomassini, che tira fuori l’asso nella manica per dare a Rimini il +5 in chiusura di terzo quarto: 61-56.

Tomassini sale in cattedra per Rimini, mettendo a segno altri canestri contestati che fanno male alla difesa gialloblù. Torinesi che soffrono non solo il talento del veterano romagnolo ma anche la lotta a rimbalzo, concedendo troppi extra possessi ai padroni di casa. Alla Dole manca però l’istinto del killer per mettere in cassaforte il risultato, così la Reale Mutua rimane in partita ma continua a fallire le occasioni per provare a riportare in equilibrio il punteggio, con polveri bagnatissime non solo dalla lunga distanza ma anche in lunetta. Rimini però continua a giocare con il fuoco e Teague carica Torino sulle spalle. Improvvisamente Torino si ritrova a un solo possesso di distanza a un minuto dalla fine con la palla del pareggio, ma Tortù fallisce la tripla per l’overtime. La sirena finale premia Rimini, che vince 75-72.

Coach Moretti nel postpartita: «Usciamo sconfitti dopo aver giocato una partita solida, con una continuità che non trovavamo da tempo. Siamo riusciti a competere fino all’ultimo, con l’occasione per portare l’incontro al supplementare. Sono comunque orgoglioso dei miei ragazzi per aver dato il massimo in campo. Dobbiamo lavorare su aspetti che comunque sono nelle nostre mani e su cui potremo migliorare».

Dole Basket Rimini - Reale Mutua Torino 75-72

Parziali (22-20, 17-18, 22-18, 14-16)

Dole Basket Rimini: Pierpaolo Marini 22 (5/11, 2/3), Davide Denegri 16 (3/8, 2/7), Giovanni Tomassini 11 (1/1, 3/5), Alessandro Simioni 9 (2/6, 1/1), Mark Ogden 6 (0/2, 1/5), Gora Camara 6 (3/3, 0/0), Giacomo Leardini 5 (1/2, 1/1), Luca Pollone 0 (0/1, 0/2), Assane Sankare 0 (0/0, 0/0), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Mark Ogden 15) - Assist: 12 (Giovanni Tomassini 4).

Reale Mutua Torino: Macio Teague 25 (6/7, 3/7), Robert Allen 17 (2/5, 1/3), Lorenzo Tortù 7 (2/3, 1/6), Matteo Schina 6 (0/1, 1/3), Federico Massone 6 (3/7, 0/4), Giovanni Severini 5 (1/1, 1/4), Davide Bruttini 3 (1/2, 0/0), Umberto Stazzonelli 2 (1/1, 0/1), Marco Cusin 1 (0/2, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/1). Tiri liberi: 19 / 33 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Robert Allen 9) - Assist: 9 (Matteo Schina 4).