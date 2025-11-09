Il Derthona festeggia il ritorno in campo di Strautins battendo Varese

Continua la striscia positiva della Bertram Derthona Tortona, che festeggia nel migliore dei modi il ritorno in campo di Arturs Strautins con la terza vittoria di fila in campionato, sconfiggendo l’Openjobmetis Varese 90-87 al termine di una sfida equilibrata e ricca di colpi di scena. Alla vigilia di una settimana che vedrà il Derthona nella doppia trasferta consecutiva in Friuli Venezia-Giulia contro Pallacanestro Trieste (il 12 novembre alle 20:00) e APU Old Wild West Udine (il 15 novembre alle 20:00), la squadra di Mario Fioretti estende l’imbattibilità casalinga alla Nova Arena dopo aver già sconfitto Treviso, Trapani e Napoli in questo inizio di campionato.

Quaranta minuti da roller coaster contro Varese

Senza l’infortunato Ezra Manjon, la Bertram soffre l’ottima partenza dall’arco dell’Openjobmetis Varese grazie ad Allerik Freeman e Stefan Moody. Grazie al contributo di Olejniczak (16 punti e 9 rimbalzi) e Vital (career high in Serie A da 28 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 3 rubate), i bianconeri danno un primo segnale al pubblico della Nova Arena, che si accende al ritorno in campo dopo 281 giorni di Strautins (7 punti), fin da subito attivo per la squadra di Mario Fioretti. Il secondo quarto si apre in parità assoluta (23-23), con l’equilibrio che permane fino a 4:07 sul cronometro nel periodo, quando il 2+1 di Olivier Nkhamoua sigla il +6 biancorosso (36-42). Mentre le percentuali dal perimetro del Derthona si abbassano, Tazè Moore e Ike Iroegbu si accendono e trascinano negli spogliatoi la squadra di Ioannis Kastritis sul +8 (48-40).

È una Bertram diversa quella che esce dall’intervallo: con le due inchiodate poderose di Olejniczak si riavvicina, pareggiando sul 53-53 con 6:48 minuti da giocare nel terzo quarto con la tripla di Vital. Le due squadre non si risparmiano dalla lunga distanza, fino al nuovo vantaggio bianconero sul 64-62 con l’appoggio di Justin Gorham (8 punti, 6 rimbalzi e 5 assist). Si va a dieci minuti da giocare con Varese avanti 71-72. Lo show personale di Iroegbu non si interrompe nell’ultimo quarto, con il play nigeriano e l’apporto di Nkhamoua che trascinano i biancorossi sul +7 (73-80) con 7:09 sul cronometro.

La Bertram è dura a morire e infila un 9-0 con le fiammate di Vital, che recupera anche un pallone che scotta e va in lunetta per l’82-80 bianconero con 3:47 da giocare. La stoppata del numero 1 e il successivo pull-up dal midrange valgono l’86-84 per i Leoni, prima che Alviti possa pareggiare i conti subito dopo. Baldasso è clutch nel finale, appoggiando il nuovo vantaggio (88-87) del Derthona con 15 secondi sul cronometro; subito dopo Biligha cancella il tentativo di Iroegbu per riportare Varese avanti, con Vital che chiude i conti in lunetta.

Coach Fioretti dopo la vittoria con Varese: “Contentissimi per Arturs”

La Bertram Derthona Tortona si conferma imbattuta davanti al pubblico della Nova Arena. Dopo aver sconfitto Treviso, Trapani e Napoli in casa, anche Varese è vittima dei colpi dei bianconeri, che vincono 90-87 nella serata del ritorno in campo di Arturs Strautins. Nella conferenza stampa post partita, Mario Fioretti ha sottolineato quanto impegnativi siano stati questi 40 minuti contro i biancorossi.

«Partita durissima, contro una squadra che sta aggiustando il roster e sta giocando sempre meglio. Ha fatto due ottime partite prima di incontrarci, quasi battendo la Virtus e giocandosela alla pari con Venezia. Hanno avuto un primo tempo di [Ike] Iroegbu in cui non riuscivamo assolutamente a limitarlo», ha esordito il capo allenatore della Bertram Derthona Tortona.

«Nel secondo tempo abbiamo migliorato, cambiando anche un po’ la marcatura con un grande lavoro sia di Andrea [Pecchia] che di Joonas [Riismaa], che ci hanno dato una grossa mano. Abbiamo fatto tanti errori stupidi difensivamente nel secondo tempo, mentre nel quarto quarto abbiamo fatto tante giocate difensive importanti, non ultima quella di Paul [Biligha] e prima quella di Christian [Vital].»

«Ovviamente è servita anche un po’ più di fiducia dopo tanti tiri “facili”, che abbiamo sbagliato nei primi due quarti. Siamo riusciti a essere più efficaci e portare a casa una partita che avrebbero potuto portare a casa anche loro, in un finale davvero tiratissimo; quando ci sono partite così, poi dopo gli episodi e le giocate le decidono», prosegue Mario Fioretti.

Coach Fioretti sul rientro in campo di Arturs Strautins

Ovviamente questa è stata la serata del tanto atteso rientro in campo di Arturs Strautins a 281 giorni di distanza. «Siamo contentissimi che sia rientrato. Ha un utilizzo che deve essere, perché proprio è un riapproccio alla partita, limitato. Pian piano il minutaggio aumenterà. Ha fatto qualche errore come li hanno fatto tutti gli altri, vederlo in campo mi ha fatto piacere», dice.

«Come succede con infortuni cosi lunghi, di sicuro adesso avrà degli alti e bassi, ma oggi ha dato l’idea di essere quasi in ritmo partita, di poter tenere il campo nella maniera corretta. Bisogna ovviamente ringraziare il lavoro di tutto lo staff, dei miei due assistenti Iacopo [Squarcina] e Andrea [Vicenzutto], e tutta la parte fisioterapica e atletica. Hanno fatto un lavoro pazzesco per far sì che arrivasse al momento in cui doveva unirsi alla squadra nella miglior forma. Non potete immaginarvi quanto lavoro ci sia dietro anche da parte degli assistenti perché questa cosa qui sia la più fluida possibile. Un ringraziamento a loro», continua Fioretti.

Adesso per il Derthona arrivano due trasferte consecutive contro Trieste e Udine. «Arriviamo contenti di quello che è stato il percorso fino ad adesso, soddisfatti del lavoro che stiamo facendo insieme onestamente. Sappiamo che sono due dei campi più tosti d’Italia», dice. «Udine sta continuando a produrre prestazioni buone facendo fatica a portare a casa risultati, mentre Trieste ha un talento e un modo di giocare che può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Saranno trasferte durissime, ma andiamo lì per fare il meglio di noi stessi ovviamente»” conclude.

Bertram Derthona Tortona – Openjobmetis Varese 90-87

Parziali (23-23, 40-48, 71-72)

Tortona: Vital 28, Hubb 11, Gorham 8, Pecchia 2, Chapman 2, Di Meo N.E., Tandia N.E., Strautins 7, Baldasso 9, Olejniczak 16, Biligha 7, Riismaa. All. Fioretti.

Varese: Alviti 11, Moore 17, Villa, Assui 4, Nkhamoua 10, Iroegbu 26, Librizzi 6, Renfro, Ladurner, Moody 8, Freeman 5, Tornese. All. Kastritis.

Arbitri: Lanzarini di Bologna, Valleriani di Frosinone, Lucotti di Milano.