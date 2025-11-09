Giaguari: arriva la prima vittoria per l'U21

Arriva la prima vittoria per i Giaguari Under 21 . In una fredda e umida serata a Ciriè (TO) i Giaguari Torino hanno superato 30-0 gli Honey Badgers Formigine cancellando finalmente lo zero dalla casella delle vittorie in classifica. Gli emiliani si sono presentati a ranghi super ridotti, solo tredici giocatori, il che ha fatto scattare il running clock nel secondo tempo, ma i Giaguari hanno messo al sicuro la vittoria segnando ben trenta punti, tutti nel secondo quarto.

Il primo quarto, infatti, è servito quasi come “riscaldamento” perché gli Honey Badgers sono partiti bene senza però riuscire a concludere un paio di ottimi drive, complice anche l’infortunio al quarterback titolare avvenuto ad inizio partita. I Giaguari, invece, hanno faticato un po’ a carburare, ma si sono poi scatenati nel secondo quarto andando a segno con Francesco Papeo due volte con corse da 60 e 33 yard, Bertuol con una corsa da 10 yard e Luisetto con un passaggio da 49 yard ricevuto dal quarterback di emergenza Bertuol, che ha sostituito l’assente Bono.

Sbagliato il primo punto addizionale, i Giaguari hanno poi tentato la trasformazione da due nelle altre tre segnature, andando sempre a bersaglio con Papeo, Bertuol e Simone Vallario.

Nel secondo tempo coach Ramler ha lasciato spazio alle seconde e terze linee, ma gli Honey Badgers hanno tenuto bene in difesa, riuscendo a non subire più alcun punto. I Giaguari, dal canto loro, hanno sprecato un’ottima occasione quando, con Mariuzzo, sono riusciti ad arrivare in prossimità della goal line avversaria ma sono stati fermati sulla una yard da una grande azione difensiva degli ospiti che sono riusciti a mantenere inviolata la propria end zone nella seconda metà della partita.

Questa vittoria serviva come il pane ai Giaguari, che erano tornati da Roma un po’ demoralizzati da una sconfitta che stava stretta rispetto al gioco espresso.

I Giaguari affronteranno ora due partite sulla carta abbastanza abbordabili contro Trappers e Blue Storm, entrambe ancora a zero vittorie, prima di chiudere la stagione con i Rhinos Milano, una delle squadre favorite per la vittoria finale.