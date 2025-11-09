Eurogymnica: 1° Interregionale Specialità tecniche Twirling 

Domenica 9 novembre a Cantalupa si è disputata la prima gara del Campionato Interregionale di Specialità Tecniche. Tra le società presenti in gara, Eurogymnica porta a casa 6 medaglie d'oro e 3 d'argento, iniziando la stagione con un grande successo.

Le giovani stelline Marika Vecchio (2016) e Viola Causone (2015) hanno dato inizio alla competizione con buone performance, concludendo rispettivamente al secondo e primo posto nella categoria Solo Cadetti Youth livello B. Sedicesima Noemi Orrù, classe 2014, che ha affrontato la prima prova nella categoria Youth livello B, eseguendo l'esercizio senza nessuna perdita dell'attrezzo.

Nel Solo Senior B, Viola Burzio conclude al 5° posto, ma si riscatta con la specialità dei 2 bastoni, aggiudicandosi la medaglia d'oro.

Emma Ferraris ha fatto il suo debutto nella categoria Solo Junior livello A, terminando al 6° posto, mentre la compagna di squadra Noemy Vecchio, con una performance senza sbavature, riafferma il suo primato.

Buona la prima anche per Assunta D'Acri e Sofia Castelmaro, che nella specialità Artistic Twirl Junior A, hanno arricchito il bottino con altre due medaglie, una argento e l'altra oro.

Dopo il bronzo al Campionato Europeo dello scorso luglio, torna in campo Camilla D'Acri nella categoria Élite: nessuna sfidante ad attenderla, ma un'ottima esecuzione legittima l'oro, sottolineando l'impegno e la dedizione che il talento biancoblù sta dedicando allo studio.

Grande ritorno anche per Alessia Laghezza, 5° al Campionato del Mondo nella specialità X-Strut, che continua il percorso con miglioramenti nella routine che le è valsa la medaglia d'oro. Insieme a lei quest'anno una nuova compagna di squadra Sofia Bisbano, che si è ben difesa alla sua prima esperienza nel mondo del twirling, per lei medaglia d'argento e corsa a Candelo, dov'è scesa nuovamente in campo nel Torneo Winter Cup LD di ritmica: per la torinese e la sua squadra ancora un argento.