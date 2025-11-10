Novembre caldo in campo per il Club76

In Serie B1, il Club ’76 Fenera Chieri inciampa 0-3 contro Volley Garlasco (17-25, 29-31, 25-27). È stata una grande prova di squadra, che ha saputo mettere in difficoltà una delle pretendenti alla vittoria del campionato. Top scorer ancora una volta Boufandar, seguita dall’ottima prova di Occelli dal centro.

In U16 Regionale il Club76 L'Alba Volley ha vinto 1-3 su Monviso Volley Pinerolo (19-25, 17-25, 25-23, 19-25). Altri tre punti preziosi in trasferta per le ragazze del Club, che riescono a imporre il loro gioco per l’intera partita, pronte e determinate.

In U16 Regionale il Club76 PlayAsti ha vinto 3-0 su Alessandria Volley Eccellenza Regionale (25-15, 25-18, 25-14). Una vittoria netta, che permette di mantenere la vetta della classifica con un po' di turn over tra le ragazze.

In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti hanno vinto 3-0 contro Mollificio RMI Val Chisone (25-15, 25-20, 26-24). Concentrazione, spirito di squadra e buone giocate hanno portato tre punti importantissimi che mantengono le biancoblù a metà classifica.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley inciampa 3-0 contro RS Volley Racconigi (25-22, 25-17, 25-9). Un’altra dura sconfitta in trasferta per le ragazze di Alba. Dopo un primo set ben giocato e combattuto, nel secondo e terzo set non si trovano ritmo e continuità nel gioco.

Nel Campionato Regionale U14, poi, il Club76 MTS Santena si è imposto 0-3 su Volpiano (17-25, 11-25, 24-26), chiudendo il girone d’andata nel migliore dei modi. Le ragazze di Asola partono subito con il piede giusto, mostrando grinta e determinazione già nel primo set. Nel secondo set la squadra mantiene alta la concentrazione, dominando il gioco e lasciando poco spazio alle avversarie. Nel terzo set Volpiano prova a reagire approfittando di qualche errore di troppo, ma le ragazze riescono a ritrovare lucidità nei momenti decisivi e chiudono il parziale ai vantaggi, sigillando così la vittoria. Un successo importante, che porta in dote tre punti preziosi per la classifica e conferma la crescita del gruppo.

Infine, in Under 13 il Club’76 Fenera Chieri Gold strappa la vittoria al tie break, 2-3 contro BTM In Volley Piemonte (25-21, 25-14, 22-25, 18-25, 13-15). Sotto di 2 set a 0, le “clubbine” hanno lottato su ogni palla e avuto la meglio su un ostico In Volley. Nonostante la forte pressione in campo e sugli spalti, le chieresi non si sono fatte intimorire e, con grinta, cuore e tenacia, hanno conquistato due punti importantissimi per la classifica e per il morale della squadra.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 7 novembre

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Volley Cherasco Nera vs Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti 0-3

Sabato 8 novembre

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti vs P.G.S. El Gall 3-0

Domenica 9 novembre

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Volley Cherasco vs Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti 0-3

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 MTS Santena vs CRF Gambero Rosso Cervere 1-3

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: PVB Canelli Gialla 16 vs Club76 Playasti 3-1

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: VBC Mercatò Savigliano vs Club76 Playasti Gold 0-3

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: RS Volley Racconigi vs Club76 Playasti Bianca 0-3

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Blu vs Mon.Vi & Villanova 2-3