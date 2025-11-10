Elegantia: bronzo per Ginevra Mescia al Campionato Nazionale di Specialità Gold 

Buoni risultati per le ginnaste della Elegantia impegnate nel Campionato Nazionale di Specialità Gold di ginnastica ritmica, svoltosi a Caorle nel weekend.

Ginevra Mescia (Junior 1) conquista la medaglia di bronzo alle clavette, grazie a un esercizio preciso e ben eseguito.

Eleonora Mescia (Senior 1) chiude sesta alle clavette e undicesima alla palla, dimostrando impegno e determinazione in pedana.

Soddisfazione in casa Elegantia per le prestazioni delle atlete, protagoniste in una competizione di alto livello nazionale.